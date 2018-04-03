محافظ الدقهلية يحذر الجهاز التنفيذى من الشللية والمنتفعين ومستغلى النفوذ







الدقهلية شريف الديب

وجه الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية خلال اللقاء الأسبوعي مع المواطنين، اليوم الثلاثاء، المدارس بأنحاء المحافظة خلال العام الدراسي بالعمل على إرساء مفاهيم الانتماء، وإعداد برامج للتدريب على عملية المشاركة في الانتخابات بتجارب عملية للتلاميذ والطلاب في الفصل الدراسي ضمن الأنشطة المدرسية، لخلق روح التعاون وقبول الآخر وتعميق الانتماء، مشيراً لضرورة الاهتمام بطابور الصباح وآداء تحيه العلم بجميع المدارس تعظيما لقدر علم الدولة فى نفوس النشء مما يعزز الانتماء ويعلى من قدر قيمة العطاء وحماية الوطن في نفوس الأبناء منذ الصغر.

وأكد المحافظ، لأعضاء الجهاز التنفيذي، أن الدولة قوية وقادرة على التصدى لكافة أشكال الخروج على القانون من جانب من تسول له نفسه إضعاف مسيرة العمل في جميع المواقع، محذرا من الشللية والمنتفعين ومستغلى النفوذ، مؤكداً أننا جميعا في خندق واحد نعمل من أجل مصرنا جميعا وكلنا مسئولون عن أمنها وأمانها بالعمل الجاد والتعاون المستمر.

والتقى محافظ الدقهلية، بـ 31 مواطنا واستمع لمطالبهم ومشكلاتهم بحضور أعضاء الجهاز التنفيذي، وقرر توفير معاشات ضمان اجتماعي، وعلاج على نفقة الدولة، وفرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من المواطنين لتوفير حياه كريمة لهم.

ووافق المحافظ، على منح عدد من المواطنين البسطاء معاشات ضمان اجتماعى، موجها وكيل وزارة التضامن، لسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لحصولهم على المعاشات التى تم إقرارها.

ووجه الشعراوى، مدير عام التنمية البشرية، بتسديد ديون إحدى الغارمات من مدينه تمى الامديد، ودراسة عمل كشك لها واتخاذ إجراءات عمل معاش ضماني لها بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، مكلفا رئيس مدينه السنبلاوين بعمل كشك لأحد المواطنين وتجهيزه بالبضاعة اللازمة.

وأمر محافظ الدقهلية، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، بتوفير معاش شهرى لطفله صغيرة معاقة من السنبلاوين، والتنسيق مع وكيل وزارة القوى العاملة لعمل شهادات أمان لجميع المواطنين الذين يتم توفر فرص عمل لهم بالقطاع الخاص وذلك في المواقع التي يعملون بها، كما وافق على توفير عدد من فرص العمل بالقطاع الخاص لعدد من المواطنين، موجهاً وكيل وزارة القوى العاملة، سرعة تسليمهم العمل بالأماكن المناسبة لمسكنهم بالمؤسسات والشركات الخاصة والتأمين عليهم.

وأرسل الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية ونيابة عن أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، رسالة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفوزه بفترة رئاسة ثانية، محتواها: "نتقدم لفخامتكم بخالص التهنئة بثقة شعب مصر العظيم وفوزكم المشرف في انتخابات رئاسة الجمهورية".

وأضاف الشعراوى، "أبناء الدقهلية كانوا فى الطليعة من أبناء محافظات مصر فى خروجهم لصناديق الانتخابات بصورة غير مسبوقة لاختيار فخامتكم قائداً لمسيرة الاستقرار والتنمية، نتيجة جهودكم المخلصة خلال الفترة الماضية للحفاظ على مقدرات الوطن وإعادة بنائه والانطلاق به لآفاق المستقبل بخطى ثابتة".

وجدد محافظ الدقهلية، وأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة العهد لفخامة رئيس الجمهورية، على الوقوف خلف قيادته الحكيمة لاستكمال مسيرة التنمية، داعين المولى عز وجل ان يوفقه و يسدد خطاه لما يصبو إليه لمصر وشعبها لتحيا آمنة مستقرة.

وفي ذات السياق وجه المحافظ، الشكر والتقدير للشعب المصري وشعب الدقهلية على الوقوف والدعم والمساندة لنجاح الانتخابات الرئاسية بالنزول والتصويت في صناديق الانتخابات، موضحاً أن الشعب الدقهلاوى أثبت عن جدارة وبإرادة صلبة قوية حرصه على مستقبل وطننا العزيز مصر.