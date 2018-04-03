محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروع الإسكان الإجتماعى بقرية البياضية







الإسماعيلية – جمال حراجى

قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بجولة بنطاق مركز القنطرة غرب والتى بدأها المحافظ بزيارة قرية " البياضية"، بشمال القنطرة وفى حضور المهندسة دعاء محمد عبد المنعم وكيل وزارة الإسكان ،والمهندسة فاطمة مصطفى عبده المشرفة على تنفيذ مشروع إقامة 2 عمارة سكنية بالقرية، ضمن المرحلة الثالثة لمشروع الإسكان الاجتماعى بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها ،والعمارتان بإجمالى 36 شقة 20 محل تجارى، وكل عمارة منها مكونة من دور أرضى وأربع أدوار متكرر، وتصل تكلفتها الإجمالى الى نحو 9.5 مليون جنيها ،ومن المنتظر الانتهاء من تشطيبها بالكامل خلال شهر يوليو 2018.

وخلال تفقد المشروع أشاد المحافظ بمستوى الأداء، ونسب تنفيذ المشروع الذى أوشك على الانتهاء وفقا للبرنامج الزمنى المحدد له .

كما قام المحافظ ومرافقوه من القيادات خلال جولتهم بقرية البياضية بتفقد ومتابعة مشروع المنازل البدوية الريفية الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع جهاز التعمير، وتم تخصيصه لعدد من الأسر من أهالى القرية وتم تسليمه منذ عدة أيام، وذلك للاطمئنان على تسكينهم وتواجدهم بتلك المنازل وإستقرارحياتهم المعيشية .

وعلى جانب آخر قام المحافظ بزيارة ميدانية لمستشفى القنطرة غرب العام فى حضور الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة والدكتور مصطفى درويش مديرعام المستشفى وذلك للاطمئنان على انتظام العمل بالمستشفى، والوقوف على مستوى الخدمة الطبية والعلاجية التى تقدم للمرضى .

كما أشاد محافظ الإسماعيلية ، بجهود جميع أعضاء فرع المجلس القومى للسكان بالمحافظة، وجميع الجهات المشاركة والمتعاونة فى تنفيذ برامج الخطة القومية للسكان ومواجهة الزيادة السكانية، كما أشاد بما تم تحققيه فى مجال تحسين الخصائص السكانية للمحافظة خلال العامين الماضيين وإرتفاع مستوى الوعى لدى مواطني المحافظة وتوابعها بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على الاقتصاد القومى .

وأكد المحافظ على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية وبالتعاون والتنسيق التام مع كافة الجهات المعنية، لاتدخر وسعا فى العمل على خفض معدلات الزيادة السكانية وتحقيق المستهدف لإستراتيجية الخطة القومية للسكان، جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الاسماعيلية لجلسة إجتماع المجلس الأقليمى للسكان والتى عقدها بحضور المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمقدم محمد سمير نائب المستشار العسكرى للمحافظ،ة ونشوى الطحاوى مقررة فرع المجلس القومى للسكان بالإسماعيلية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، والدكتور سعيد الشربينى نقيب أطباء الإسماعيلية، والدكتور صفوت عبد المقصود نقيب الصيادلة، ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة، وممثلى جامعة قناة السويس وكافة الجهات المعنية.

وطالب المحافظ خلال اللقاء بضرورة تفعيل وتعظيم دور الرائدات الريفيات ومدرسات فصول محو الأمية فى مناهضة ختان الإناث وتعديل خطة الأيام السكانية بالقرى .

وتناول الإجتماع إستعراض ومناقشة الخطة الإستراتجية للسكان وبرامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمحافظة كما تناول استعراض جهود لجنة حماية الأسرة والطفل بالمحافظة خلال تلك الفترة.

من ناحية أخرى أعلن المهندس أحمد عزب رئيس مياه القناه أنة تم تنفيذ ورشة عمل الإصدار الثاني للبرامج التدريبية للمسار الوظيفي كيميائي مياه، والتى تم تنفيذها بقاعة مركز تدريب قطاع السويس، بحضور شركات ( الدقهلية - البحيرة - مياة القاهرة - الشرقية - المنوفية - مياة إسكندرية - الفيوم - محافظات القناه) ،وذلك فى إطار الإهتمام بتنفيذ البرامج التدريبية من أجل تنمية وصقل مهارات العاملين من خلال البرامج التدريبية بالشركة القابضة لمياه الشرب.

وأشار عزب فى بيان له اليوم إلى أنه حاضر الورشة مدربين من محافظات القناة ، بهدف تحديث للبرامج التدريبية للمسار الوظيفي كيميائي، ونسق لها جمال مرزوق رئيس قطاع الموارد البشرية، و بحضور الدكتور أحمد عبد الفتاح رئيس قطاع المعامل والجودة، و خالد قدوره مدير عام التدريب، وأمل النحاس مدير إدارة التدريب بقطاع السويس.