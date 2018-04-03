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الثلاثاء، 03 أبريل 2018 01:42 م
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محافظ الأقصر يخصص عدد من الأراضى لاستخدامها فى مشروعات تخدم المواطنين

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 01:34 م
محافظ الأقصر يخصص عدد من الأراضى لاستخدامها فى مشروعات تخدم المواطنين محمد بدر محافظ الأقصر


الأقصر – أحمد مرعى
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أصدر محمد بدر محافظ الأقصر،عدد من قرارات تخصيص أراضى أملاك الدولة للمنفعة العامة لاستخدامها فى إقامة العديد من المشروعات لخدمة المجتمع والمواطن.
 
وشملت القرارات تخصيص مساحة 88 متر مربع "منافع رى غير مستغلة خارج الحيز العمرانى" الكائنة ناحية أصفون المطاعنة- مركز ومدينة إسنا،لاستخدامها فى اقامة وحدة طب بيطرى عليها بالمجان لصالح وزارة الزراعة.
 
كما أصدر محافظ الأقصر قرار بتخصيص مساحة 10 أفدنة عبارة عن أراضى أملاك دولة خارج الزمام تجاه حوض الشيخ اسماعيل نمرة 12 بقرية الهنادى لاقامة محطة مياه الشرب لقرى الشرق "الحلة – الدير – الشغب".
 
وشملت قرارات التخصيص،الموافقة على تخصيص "أراضى أملاك الدولة الكائنة بالوحدة المحلية لقرية الشغب – مركز إسنا،لاستخدامها فى اقامة محطة رفع صرف صحى لخدمة نجوع قرية الشغب.
 
كما قرر محافظ الأقصر تخصيص مساحة 920 متر مربع أرض أملاك دولة مخصصة للمنفعة العامة الكائنة بناحية قرية توماس وعافية القرية رقم 1 بالقطعة رقم 149 مركز ومدينة إسنا،وذلك لإقامة مصنع الأطراف الصناعية وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة،بالمجان لصالح جمعية المحافظة على القرآن الكريم بمركز إسنا.
 

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