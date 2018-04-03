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الثلاثاء، 03 أبريل 2018 07:10 م
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محافظ الأقصر يتفقد مرشح مياه الصعايدة ومحطة رفع صرف المدامود قبلي

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 05:39 م
محافظ الأقصر يتفقد مرشح مياه الصعايدة ومحطة رفع صرف المدامود قبلي جولة المحافظ


الأقصر – أحمد مرعى
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تفقد محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، أعمال أعادة تأهيل محطة مرشح مياه الصعايدة بمركز ومدينة الزينية ، والذى يضم مركز خدمة العملاء ومعمل مركزى لتحليل المياه وغرفة تحكم لاسلكى و حملة ميكانيكية و مخازن تابعة لإدارة الصعايدة.

كما تفقد المحافظ الأعمال الأنشائية لمحطة رفع الصرف الصحى بالمدامود قبلى ، والتى تقام على مساحة 900 متر، ورافقه خلال الجولة اللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، وأحمد همام رئيس المركز وعدداً من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

 


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