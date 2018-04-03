محافظ الأقصر يتفقد مرشح مياه الصعايدة ومحطة رفع صرف المدامود قبلي

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، أعمال أعادة تأهيل محطة مرشح مياه الصعايدة بمركز ومدينة الزينية ، والذى يضم مركز خدمة العملاء ومعمل مركزى لتحليل المياه وغرفة تحكم لاسلكى و حملة ميكانيكية و مخازن تابعة لإدارة الصعايدة.

كما تفقد المحافظ الأعمال الأنشائية لمحطة رفع الصرف الصحى بالمدامود قبلى ، والتى تقام على مساحة 900 متر، ورافقه خلال الجولة اللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، وأحمد همام رئيس المركز وعدداً من القيادات التنفيذية بالمحافظة.