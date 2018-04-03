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مجهولون يقتلون إمام مسجد بمدينة أم الفحم شمال إسرائيل

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 10:14 ص
مجهولون يقتلون إمام مسجد بمدينة أم الفحم شمال إسرائيل قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية





غزة (أ ش أ)
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قتل إمام مسجد فى مدينة أم الفحم بمنطقة حيفا شمال إسرائيل فجر اليوم الثلاثاء، إثر إطلاق مجهولين النار عليه بعد خروجه من المسجد، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة الخطورة توفى على إثرها.

وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية بأن فريق الإسعافات الذى وصل إلى مكان الحادث منح الإمام العلاج الطبى الأولى، غير أن وفاته أعلنت فى وقت لاحق فى موقع الحادث.

 


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مجهولون يقتلون امام مسجد

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