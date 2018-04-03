مجلس النواب الليبى يناقش الأوضاع فى قضايا وأزمات الجنوب







كتب - أحمد جمعة

عقد مجلس النواب الليبى جلسة خاصة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب لرئيس مجلس النواب الليبى فوزى النويرى، نوقش خلال هذه الجلسة ما يتعلق بديوان المحاسبة وتقرر تأجيل البث فيما يتعلق بهذا البند إلى الجلسات القادمة، كذلك نوقش ما يمر به الجنوب الليبى من قضايا وأزمات.

وقال المستشار الإعلامى لرئاسة مجلس النواب الليبى، فتحى عبد الكريم المريمى، أن تقرر فى الجلسة ضرورة العمل على حل القضايا التى يعانى منها الجنوب الليبى من خلال مجلس النواب والمشائخ والأعيان والحكماء وكل الجهات ذات العلاقة واستعادة الامن والأمان والاستقرار للجنوب الليبى.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبى، فوزى النويرى، بأن هيئة رئاسة البرلمان وجهت دعوة لأعضاء مجلس النواب الليبى المتغيبون عن حضور جلسات المجلس إلى ضرورة حضور جلسات المجلس المقرر عقدها يومى الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع خاصة وأنه لا توجد أية عوائق تمنعهم من ذلك، مؤكدا أن الظروف السياسية مهيئة أكثر من أى وقت مضى لأداء مهامهم التشريعية وعملهم باللجان البرلمانية الدائمة وما تمر به البلاد من ظروف شتى يستوجب الحضور وإقرار القوانين والقرارات المصيرية التى تهم البلاد، داعيا جميع نواب البرلمان للحضور فى المواعيد المقررة لانعقاد مجلس النواب من كل أسبوع.