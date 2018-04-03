لجنة لفحص أعمال مديرة الإدارة الهندسية بالزرقا بعد إصدارها رخصة هدم وبناء منزل متنازع عليه

شكلت محافظة دمياط، لجنة من التفتيش المالى والإدارى لفحص أعمال مديرة الإدارة الهندسية بالزرقا والمحبوسة إحتياطيا على ذمة قضية الرشوة، إلى ضبطتها هيئة الرقابة الادارية وتم القاء القبض على برلمانى سابق و4 مسئولين بهيئة التنمية الصناعية بذات القضية.

كما أحالت محافظة دمياط الشكوى المقدمة من عطيات المتولى بدوى أبو العنين وتحمل رقم 245 لسنة 2018 وتتهم فيها " ز.ا"مديرة الإدارة الهندسية بمركز الزرقا بإصدار ترخيص هدم عقار متنازع عليه قضائيا حتى سطح الارض وإعادة بناءه بقرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقا الى التفتيش المالى والإدارى.

كما تقدمت السيدة بشكوى الى الرقابة الإدارية تتهم فيه رئيسة الادارة الهندسية بالزرقا بإصدار رخصة رقم 16 بتاريخ 28 فبراير باسم سامى "ف .ع" وكانت الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على مديرة الإدارة الهندسية بالزرقا وبرلمانى سابق و5 من قيادات هيئة التنمية الصناعية فى قضية تلقى رشوة وتم تجديد حبسهم.وأكدت الشاكية فى مذكرتها أنها تمتلك منزلا بقرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط بإسم والدها المتولى أبو العنين وذلك بالإشتراك مع باقى الورثة ويوجد إعلام وراثة بذلك وعقد قسيمة من جميع الورثة .