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الثلاثاء، 03 أبريل 2018 11:30 م
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لجنة لفحص أعمال مديرة الإدارة الهندسية بالزرقا بعد إصدارها رخصة هدم وبناء منزل متنازع عليه

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 11:29 م
لجنة لفحص أعمال مديرة الإدارة الهندسية بالزرقا بعد إصدارها رخصة هدم وبناء منزل متنازع عليه محافظ دمياط


دمياط عبده عبد البارى
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شكلت محافظة دمياط، لجنة من التفتيش المالى والإدارى لفحص أعمال مديرة الإدارة الهندسية بالزرقا والمحبوسة إحتياطيا على ذمة قضية الرشوة، إلى ضبطتها هيئة الرقابة الادارية وتم القاء القبض على برلمانى سابق و4 مسئولين بهيئة التنمية الصناعية بذات القضية.
كما أحالت محافظة دمياط الشكوى المقدمة من عطيات المتولى بدوى أبو العنين وتحمل رقم 245 لسنة 2018 وتتهم فيها " ز.ا"مديرة الإدارة الهندسية بمركز الزرقا بإصدار ترخيص هدم عقار متنازع عليه قضائيا حتى سطح الارض وإعادة بناءه بقرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقا الى التفتيش المالى والإدارى.
كما تقدمت السيدة بشكوى الى الرقابة الإدارية  تتهم فيه رئيسة الادارة الهندسية بالزرقا بإصدار رخصة رقم 16 بتاريخ 28 فبراير باسم سامى "ف .ع"  وكانت الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على مديرة الإدارة الهندسية بالزرقا وبرلمانى سابق و5 من قيادات هيئة التنمية الصناعية فى قضية تلقى رشوة وتم تجديد حبسهم.
وأكدت الشاكية فى مذكرتها أنها تمتلك منزلا بقرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط بإسم والدها المتولى أبو العنين وذلك بالإشتراك مع باقى الورثة ويوجد إعلام وراثة بذلك وعقد قسيمة من جميع الورثة .
وأوضحت الشاكية أنها فوجئت بجيرانها يخطرونها بان الادارة الهندسية بالزرقا قامت بقياس المنزل ورفع مساحته دن علمها  وعلى الفور قمت بالذهاب لها بمكتبها فقالت لى ان المدعو " س.ع" تقدم بعقد شراء المنزل من ورثة احمد المتولى أبو العنين   لإستخراج رخصة هدم للمنزل وإستخراج رخصة بناء وتابعت قائلة أنها اكدت لرئيس الإدارة الهندسية ان المنزل له العديد من الورثة وقدمت لها كافة المستندات الدالة على صدق كلامها.
وتابعت قمنا بتحرير محضر وقمنا بإنذار المشترى ومديرة الادارة الهندسية بالزرقا ورئيس الوحدة المحلية بسيف الدين وعندما ذهبت لمديرة الادارة الهندسية مرة اخرى قالت انها لم تصدر اى رخص بهدم  بناءا على إخطار نيابة الزرقا الجزئية .
وأكدت الشاكية فى شكواها انها فوجئت بصدور رخصة هدم رقم 16 لسنة 2018 باسم " س.ع" وموقع عليها من مديرة الإدارة الهندسية بالزرقا .
واتهمت الشاكية مديرة الادارة الهندسية بالزرقا بتلقى رشوة مقابل إصدار رخصتى هدم وبناء للمنزل وطالبت بوقف اعمال هدم المنزل وإلغاء رخصتى الهدم والبناء وإبقاء الوضع كما هو عليه لحين الفصل فى الطعن عليه بشكل نهائى وبيان مستحقى المنزل وبيان الملاك الاصليين .

 


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