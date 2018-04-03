كهرباء الأقصر تنتهي من 3 مراحل أخيرة بالخطة الإستثمارية لإحلال وتجديد المحولات







الأقصر – أحمد مرعى

أعلن المهندس حجاج عبده محمد وكيل وزارة الكهرباء رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، عن الإنتهاء من تنفيذ المراحل الـ3 الأخيرة من خطه إحلال وتجديد محولات القدره ضمن الخطة الإستثمارية لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء 2017 / 2018 على مستوى نطاق مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الكهرباء – في بيان صحفي – أنه في إطار جهود قطاع توزيع كهرباء الأقصر لتحسين أداء الشبكه الكهربائية ومعالجة نقاط الضعف بالشبكة والعمل على تطوير المنظومة بالمحافظة، وذلك بتكلفة إجمالية تعدي حوالي 3 مليون و500 ألف للمراحل الثلاثة الأخيرة.

وشملت عمليات الإحلال والتجديد في المرحلة التاسعة بمدينة الطود تم رفع قدره ( تكبير) محول نجع علوان بالعديسات من قدره 300 ك ف ا إلى قدره 500 ك ف ا، ورفع قدره ( تكبير) محول مدخل فلاح من قدره 200 ك ف ا إلى قدره 300 ك ف ا، ورفع قدره ( تكبير ) محول الثانويه بالعديسات من 100 ك ف ا الي 200 ك ف ا، وفي البياضية تم رفع قدره ( تكبير) محول سكن الدريسه بالروافعه من قدره 100 ك ف ا إلى قدره 200 ك ف ا، وفي القرنة تم رفع قدره ( تكبير) محول نجع الرياينه الغربي بقامولا من قدره 300 ك ف ا إلى قدره 500 ك ف ا، ورفع قدره ( تكبير) محول الرزقه بالبعيرات من قدره 300 ك ف ا إلى قدره 500 ك ف ا، ورفع قدره ( تكبير ) محول نجع ابو سعيد بمدينه القرنه من 250 ك ف ا الي 300 ك ف ا، حيث تم تنفيذ تلك الأعمال الواردة بالمرحلة التاسعة بتكلفة إجمالية تقدر بمليون وخمسمائة ألف جنية.

أما في المرحلة العاشرة ففي مدينة أرمنت تم رفع قدره ( تكبير) محول الشيخ عبد الباسط بارمنت الوابورات من قدره 500 ك ف ا إلى قدره 1000 ك ف ا، وتم رفع قدره ( تكبير) محول مهدي بارمنت الوابورات من قدره 300 ك ف ا إلى قدره 500 ك ف ا، ورفع قدره ( تكبير) محول طريق المستشفي بارمنت الوابورات من قدره 200 ك ف ا إلى قدره 300 ك ف ا، ورفع قدره ( تكبير) محول الخطباء بارمنت الحيط من قدره 500 ك ف ا إلى قدره 1000 ك ف ا، ورفع قدره ( تكبير) محول التوحيد بارمنت الحيط من قدره 300 ك ف ا إلى قدره 500 ك ف ا، وفي القرنة تم رفع قدره ( تكبير) محول الشيخ خليفه بالسناينه من قدره 200 ك ف ا إلى قدره 300 ك ف ا، وفي الطود تم رفع قدره ( تكبير) محول نجع شنكل بالطود من قدره 50 ك ف ا إلى قدره 100 ك ف ا، وبلغت تكلفه تنفيذ اعمال المرحله العاشره مليون و اربعمائه الف جنيه.

أما في المرحلة الحادية عشر، ففي مدينة الأقصر تم رفع قدره ( تكبير) محول الصداقه من قدره 500 ك ف ا إلى قدره 1000 ك ف ا، وتم رفع قدره ( تكبير) محول عمرو بن العاص الكرنك من قدره 500 ك ف ا إلى قدره 1000 ك ف ا، وتم رفع قدره ( تكبير) محول عطينا الماذون بالمنشاه من قدره 300 ك ف ا إلى قدره 500 ك ف ا، وتم رفع قدره محول التلفزيون 2 بتركيب كشك بالمحول بالاضافه قدره 500 ك ف ا، وتم رفع قدره ( تكبير) محول جامع عرش الرحمن بالمنشاه من قدره 250 ك ف ا إلى قدره 300 ك ف ا، وفي مدينة إسنا تم رفع قدره ( تكبير) محول ابو زعفه بالنجوع من 160 ك ف ا إلى قدره 200 ك ف ا، وتم رفع قدره ( تكبير) محول العوامه باصفون من قدره 100 ك ف ا إلى قدره 160 ك ف ا، وتم رفع قدره ( تكبير) محول عبد الفتاح عثمان بطفنيس من قدره 50 ك ف ا إلى قدره 100 ك ف ا، وتم تنفيذ تلك الأعمال بتكلفة إجمالية بلغت مليون وستمائة ألف جنية، وذلك لتحسين أداء الشبكه وتلاشى لشكاوي جمهور المواطنين بالمحافظة، وإستعداداً من قطاع توزيع كهرباء الأقصر لاستقبال صيف 2018.