" قصور الثقافة" تفتتح مؤتمر "آفاق الشباب والتحديات الثقافية" بجامعة أسيوط.. صور







افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتنسيق مع كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، فعاليات المؤتمر العلمى الخامس للشباب والعمال، تحت عنوان "آفاق الشباب والتحديات الثقافية المعاصرة"، والذى تنظمه الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع كلية التربية النوعية فى الفترة من 3 إلى 5 إبريل الجارى.

وقال الدكتور وجدى رفعت أمين المؤتمر وعميد كلية التربية النوعية، إن فعاليات المؤتمر تتضمن حلقات بحثية علمية وموائد مستديرة وورش عمل، يشارك فيها كبار الباحثين بجامعات مصر وورش فنية فى مجالات الفن التشيكلى والمسرح والحرف البيئية، وافتتاح عدد من المعارض الفنية ومعارض الكتاب وعرض مسرحى لفريق المكفوفين وعروض للفرق المسرحية والفنية لكلية التربية النوعية وقصر الثقافة، كما يناقش المؤتمر عدد من الجلسات تحت عنوان "دور الشباب فى الإصلاح الاقتصادى"، و"الشباب والحفاظ على الهوية المصرية"، و"شباب وتحديات الواقع ثقافيا"، و "دور الإعلام فى تشكيل وعى الشباب"، والتى يحاضر فيها عدد من أساتذة الإعلام وعلم النفس والقانون والتربية الفنية والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة أسيوط ،كما يشهد المؤتمر عمل مائدة مستديرة حول "أخلاقيات الشباب إلى أين".

وقالت الدكتورة فوزية أبو النجا، رئيس الادارة المركزية للإقليم، "إننا منحازون دائما للشباب ومدركون لأهميتهم فى بناء أوطانهم لِغَد أفضل ولابد أن نشكر المشاركين ، والقائمين على هذالمؤتمر لما بذلوه من جهد لإنجاح المؤتمر وقيادات العمل الثقافى الذين يؤمنون بالثقافة الجماهيرية وندعو أن تتضافر كل الجهود لخدمة الشباب".

تقام الفعاليات تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والمهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، والدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط ورئيس شرفى للمؤتمر، وبحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة والدكتور وجدى رفعت نخلة عميد كلية التربية النوعية وضياء مكاوى مدير عام ثقافة أسيوط والدكتورة فوزية أبو النجا رئيس الادارة المركزية للإقليم.



























