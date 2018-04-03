فيديو وصور.. إنجازات الرئيس السيسى فى قصيدة شعر إلقاء الطفلة أريج بالزى العسكرى







الفيوم - رباب الجالى

ألقت الطفلة أريج عبد العزيز آدم، طالبة بالصف الأول الإعدادى، بمدرسة الغرق للبنات بالفيوم، قصيدة فى حب مصر والجيش والرئيس السيسى، شعر إسلام خليل، حيث تجوّلت فى العديد من المؤتمرات بالفيوم مؤخرًا لتأييد الرئيس السيسى، حبًا فى مصر وشعب مصر وجيش وشرطة مصر، والرئيس السيسى، ونالت إعجاب الحضور من سياسيين ومسئولين بالمحافظة ومواطنين.





من جانبها، قالت الطفلة أريج عبد العزيز آدم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، مساء اليوم الثلاثاء، إنها تحب الجيش، بسبب جدتها التى حبّبتها فى الجيش حامى الوطن وحصن الأمان، ودائمًا تقول "تحيا مصر"، أضافت أن أبيات الشعر التى تلقيها عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فترة رئاسته الأولى، ومنها على سبيل المثال اهتمامه بالجيش والشرطة، وتحسين منظومة رغيف الخبز، وحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائى.





وأشارت الطفلة أريج عبد العزيز آدم إلى أن أبيات الشعر التى تلقيها تركز أيضًا على اهتمام الرئيس السيسى بعلاج المرضى المصابين بفيروس سى، وحل مشاكل سكان المناطق العشوائية، وانجاز طرق جديدة وكبارى، ومحطات تحلية للمياه، وانشاء مشروع العاصمة الادارية الجديدة، وقناة السويس الجديدة، ومحاربة الفساد والفاسدين، وتنفيذ خط المترو الجديد، ومحاربة الارهاب والارهابيين، والاهتمام بالزراعة والتعمير فى سيناء، والاهتمام باستخراج البترول، والتنقيب عن الغاز الطبيعى، والقضاء على أزمة أنبوبة البوتاجاز.





وقالت أريج إنها تحب إلقاء الشعر الوطنى، مرتدية الزى العسكرى وتيشيرت يحمل صورة الرئيس السيسى، مشيرة إلى أنها شديدة التأثر بالرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحبه جدًا.





وأوضح والد الطفلة أريج، الكابتن عبد العزيز آدم، مشرف نشاط بالتربية والتعليم، ومدرب كرة قدم، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، مساء اليوم الثلاثاء، إننى أتقدم بخالص التهانى للرئيس عبدالفتاح السيسى على الفوز فى الانتخابات الرئاسية، وما أظهرته النتائج النهائية من ثقة الشعب المصرى فيه، والرئيس السيسى حرص فى المقام الأول على استقلالية القرار الوطنى، معرباً عن أطيب التمنيات لمصر بدوام التقدم والازدهار.





كما أتقدم بشكر خاص للعقيد ياسر سلومة، عضو مجلس النواب لاستقباله المحترم لـ "أريج عبدالعزيز آدم" أثناء إلقائها قصيدة الشعر عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأتقدم بشكر خاص أيضاً للرائد وائل عبد الحى، رئيس مباحث أطسا.



النائب ياسر سلومة يُقبّل رأس أريج



الطفلة أريج فى احدى المؤتمرات الانتخابية لتأييد الرئيس السيسى



الطفلة أريج فى احدى المؤتمرات الانتخابية لتأييد الرئيس السيسى



الطفلة أريج فى احدى المؤتمرات الانتخابية لتأييد الرئيس السيسى



الطفلة أريج فى احدى المؤتمرات الانتخابية لتأييد الرئيس السيسى



الطفلة أريج فى احدى المؤتمرات الانتخابية لتأييد الرئيس السيسى



الطفلة أريج فى احدى المؤتمرات الانتخابية لتأييد الرئيس السيسى



الطفلة أريج فى احدى المؤتمرات الانتخابية لتأييد الرئيس السيسى



الطفلة أريج فى احدى المؤتمرات الانتخابية لتأييد الرئيس السيسى



الطفلة أريج فى احدى المؤتمرات الانتخابية لتأييد الرئيس السيسى



الطفلة أريج فى احدى المؤتمرات الانتخابية لتأييد الرئيس السيسى



الطفلة أريج فى احدى المؤتمرات الانتخابية لتأييد الرئيس السيسى



الطفلة أريج فى احدى المؤتمرات الانتخابية لتأييد الرئيس السيسى



الطفلة أريج فى احدى المؤتمرات الانتخابية لتأييد الرئيس السيسى



الطفلة أريج فى احدى المؤتمرات الانتخابية لتأييد الرئيس السيسى



















