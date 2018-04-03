عودة ضخ البوتاجاز لخط أنابيب السخنة بعد تعرضه لحريق

السويس- سيد نون

تمكن العمال بشركة أنابيب البترول بالسويس من إعادة ضخ البوتاجاز إلى أنابيب البوتاجاز بالعين السخنة والتى تعرضت لحريق بعد اصطدام لودر تابع لأحد الشركات بها وأسفرت عن مصرع 3 اشخاص وإصابة 9 آخرين.

وانتهى العمال قبل إعادة ضخ البوتاجاز من إصلاح خط أنابيب البوتاجاز (شقير- السويس) بالعين السخنة والذى تعرض من عدة أيام لحريق نتيجة كسر الخط بواسطة لودر تابع لإحدى شركات المقاولات تعمل بالمنطقة على بعد 25 كيلو متر من العين السخنة.

وقال اللواء احمد حامد، محافظ السويس، إنه تلقى تقريرا كاملا من إدارة الأزمات يؤكد قيام إحدى الشركات البترولية بإعادة ضخ البوتاجاز مرة اخرى إلى الخط الذى تعرض للحريق.

وأكد المحافظ، أن جميع خطوط البترول والغاز والبوتاجاز بالسخنة مؤمنه حاليا ولا توجد مشاكل من أى نوع، وانه تم التأكد من توافر عوامل السلامة.