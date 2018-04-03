video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 أبريل 2018 12:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

عودة ضخ البوتاجاز لخط أنابيب السخنة بعد تعرضه لحريق

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 11:41 ص
عودة ضخ البوتاجاز لخط أنابيب السخنة بعد تعرضه لحريق حريق -ارشيفية





السويس- سيد نون
إضافة تعليق

تمكن العمال بشركة أنابيب البترول بالسويس من إعادة ضخ البوتاجاز إلى أنابيب البوتاجاز بالعين السخنة والتى تعرضت لحريق بعد اصطدام لودر تابع لأحد الشركات بها وأسفرت عن مصرع 3 اشخاص وإصابة 9 آخرين.

 

وانتهى العمال قبل إعادة ضخ البوتاجاز من إصلاح خط أنابيب البوتاجاز (شقير- السويس) بالعين السخنة والذى تعرض من عدة أيام لحريق نتيجة كسر الخط بواسطة لودر تابع لإحدى شركات المقاولات تعمل بالمنطقة على بعد 25 كيلو متر من العين السخنة.

 

وقال اللواء احمد حامد، محافظ السويس، إنه تلقى تقريرا كاملا من إدارة الأزمات يؤكد قيام إحدى الشركات البترولية بإعادة ضخ البوتاجاز مرة اخرى إلى الخط الذى تعرض للحريق.

 

وأكد المحافظ، أن جميع خطوط البترول والغاز والبوتاجاز بالسخنة مؤمنه حاليا ولا توجد مشاكل من أى نوع، وانه تم التأكد من توافر عوامل السلامة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الانتهاء من إصلاح خط أنابيب البوتاجاز بالسخنة بعد تعرضه لحريق

اخبار الحوادث

السويس

محافظة السويس

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
محمد بن سلمان لـ"الأتلانتيك" الأمريكية: مصر والسعودية نجحا فى دحر الإرهاب

محمد بن سلمان لـ"الأتلانتيك" الأمريكية: مصر والسعودية نجحا فى دحر الإرهاب

شاهد.. أحمد خالد توفيق يتحدث عن الشهرة والموت.. ويرفض لقب "العراب"

شاهد.. أحمد خالد توفيق يتحدث عن الشهرة والموت.. ويرفض لقب "العراب"

صور.. لماذا استبدلت إيران تطبيقات التواصل الإجتماعى العالمية بأخرى محلية ؟.. السلطات تحجب "تليجرام" بعد دوره فى إحتجاجات ديسمبر.. الأمن القومى يحذر من انتشار تطبيقات التواصل.. و"سروش" البديل يعزل الإيرانيين

صور.. لماذا استبدلت إيران تطبيقات التواصل الإجتماعى العالمية بأخرى محلية ؟.. السلطات تحجب "تليجرام" بعد دوره فى إحتجاجات ديسمبر.. الأمن القومى يحذر من انتشار تطبيقات التواصل.. و"سروش" البديل يعزل الإيرانيين

فيديو.. الرابحون والخاسرون من قمة أولاد العم.. الزمالك يواصل فصوله فى إهدار فرص الصلح مع جمهوره.. إيهاب جلال "أكبر الخاسرين".. بيدرو وإبراهيم حسن أكثر المستفيدين من ثلاثية الدراويش.. وعواد يتمسك بفرصة المنتخب

فيديو.. الرابحون والخاسرون من قمة أولاد العم.. الزمالك يواصل فصوله فى إهدار فرص الصلح مع جمهوره.. إيهاب جلال "أكبر الخاسرين".. بيدرو وإبراهيم حسن أكثر المستفيدين من ثلاثية الدراويش.. وعواد يتمسك بفرصة المنتخب

دى بروين: لا يمكن مقارنتى مع صلاح.. وأنا الأحق بالأفضل فى البريميرليج

دى بروين: لا يمكن مقارنتى مع صلاح.. وأنا الأحق بالأفضل فى البريميرليج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة