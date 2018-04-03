ضبط 103 كيلو من الأسماك المملحة غير صالحة للاستهلاك الأدمى بالمنيا

ضبط 103 كيلو من الأسماك المملحة غير صالحة للاستهلاك الأدمى بالمنياالثلاثاء، 03 أبريل 2018 03:09 م
أسماك مملحة -أرشيفية
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تمكنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، اليوم،من ضبط عدد 103 كيلو من الأسماك المملحة الفسيخ غير صالحة للاستهلاك الأدمي خلال حملة تفتيشية مكبرة نظمتها مديرية الطب البيطرى على الأسواق والمحلات العامة بمركز ملوي وذلك بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين للوقوف على المعروض من منتجات خاصة مع اقتراب أعياد الربيع وشم النسيم والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وقال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري فى بيان له،إن الحملة أسفرت أيضاً عن مصادرة عدد 75 كيلو من اللحوم البلدية لدى أصحاب محلات جزارة تم ذبحها خارج المجزر وقد تم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
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