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ضاحى خلفان: رفض إسرائيل للمصالحة العربية سيقود المنطقة لحرب جنونية

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 04:00 م
ضاحى خلفان: رفض إسرائيل للمصالحة العربية سيقود المنطقة لحرب جنونية ضاحى خلفان


كتب محمد تهامى زكى
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أكد ضاحى خلفان تميم، قائد شرطة دبى السابق، على أن رفض إسرائيل للمصالحة العربية سيقود المنطقة يوما ما إلى حرب حرب جنونية بينها وبين العرب.

 

وقال خلفان، عبر حسابه على تويتر، إن رفض إسرائيل للمصالحة العربية سيقود المنطقة يوما ما إلى حرب (نكون أو لا نكون)، حرب جنونية بين العرب وإسرائيل، مؤكدا أنه إذا أصرت اسرائيل إلى أن تذيق العرب اليأس، فستلاقى الانتحار المدمر للطرفين.

 

وأوضح قائد شرطة دبى السابق، أن جهل جنرالات إسرائيل بالسياسة يقود المنطقة إلى طريق مسدود، وأن الألوف مؤلفة من الطائرات بدون طيار الحاملة للقنابل المتفجرة ستهاجم قلب العاصمة تل أبيب فى آن واحد.

 

وتابع خلفان: "هذا مخطط يتداوله معذبو الأرض فى فلسطين، مؤكد، هل تريد إسرائيل تنفيذ عمليات على هذا النحو؟، مشددا على أن السلام الحقيقى بين العرب وإسرائيل ينبغي أن يتم بحيث يصون لكل طرف حقه.

 

وأضاف قائد شرطة دبى السابق: "دعاة السلام فى إسرائيل تغتالهم المخابرات الإسرائيلية، من المستفيد من هذا الوضع الذى فيه منطقة الشرق الأوسط، سوى الذين يرفضون السلام العربى الإسرائيلى من جنرالات إسرائيل أمثال الفاسد نتنياهو".


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