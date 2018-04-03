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صور.. محافظ القليوبية يقود مسيرة احتفالا بفوز الرئيس السيسى بولاية ثانية

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 12:56 م
صور.. محافظ القليوبية يقود مسيرة احتفالا بفوز الرئيس السيسى بولاية ثانية محافظ القليوبية يقود مسيرة احتفالا بفوز الرئيس السيسى بولاية ثانية


القليوبية-نيفين طه
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تقدم اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية أكبر مسيرة احتفالية بفوز الرئيس السيسى، انطلقت من امام استاد بنها الرياضى وجابت شوارع المحافظة وصولا للديوان العام للمحافظة مرورا بمنطقة الفلل بمدينة بنها ، وذلك بحضور المهندس مصطفى عباس السكرتير العام المساعد وطه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم والدكتور عزت محروس مدير مديرية الشباب والرياضة ونجوى العشيرى رئيس مدينة بنها والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة لتقديم التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لفوزه بولاية ثانية. 

مسيرة-حاشدة-لأهالى-القليوبية-احتفالا-بفوز-الرئيس-السيسى-(1)

ووجه المحافظ خلال تقدمه لأكبر مسيرة احتفالية بفوز الرئيس انطلقت من امام ستاد بنها الرياضى وجابت شوارع المحافظة وصولا للديوان العام الشكر للرئيس ولأبناء المحافظة ورجال الجيش والشرطة. قائلا : يسعدنى ويشرفنى ان أرفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة القليوبية والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية ، بأجمل التهانى القلبية مقرونة بعظيم الحب والتقدير والاحترام لفوز فخامتكم الساحق فى الانتخابات الرئاسية 2018 وتولى سيادتكم ولاية رئاسية جديدة ، شاكرين عطائكم المستمر واستمرار الجهود المتواصلة المخلصة لقيادة مسيرة العمل الوطنى ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها مصر كى تتبوأ مكانتها المرموقة بين دول العالم.

مسيرة-حاشدة-لأهالى-القليوبية-احتفالا-بفوز-الرئيس-السيسى-(2)

وأضاف بقوله : إن الفوز الساحق للرئيس عبد الفتاح السيسى وخروج الملايين واحتشادهم فى ملحمة وطنية سوف يسطرها التاريخ بأحرف من نور هو اكبر دليل على قدرة المصريين واتحادهم لصنع قرارهم وإصرارهم على مواجهة أية تحديات فى ظل قيادة سياسية حكيمة بالإضافة إلى استكمال مسيرة التنمية والمشروعات القومية الكبرى والعملاقة التى أطلقتموها فخامتكم فى فترة وجيزة، وأن هذا الفوز الكبير بثقة الشعب المصرى العظيم أتى نتيجة للجهود المتميزة لفخامتكم فى المجال التنموى ومكافحة الإرهاب، وسلسلة النجاحات التى تحققت خلال الأربع سنوات الماضية .

مسيرة-حاشدة-لأهالى-القليوبية-احتفالا-بفوز-الرئيس-السيسى-(12)

واستطرد أننا إذ ننتهز هذه المناسبة السعيدة سائلين المولى عز وجل أن يرعاكم لتواصلوا بجهدكم الموفور وعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية فى شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسى والاقتصادي، وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم فى التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار فى ظل قيادتكم الحكيمة ، وأن يديم على مصر الحبيبة نعمة الأمن والسلام والرخاء، وأن يحفظها وشعبها من كل مكروه وسوء؛ حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه خير مصر وشعبها .

 

جدير بالذكر أن عشماوى قام مساء امس بمشاركة ابناء القليوبية فرحتهم بالفوز الساحق لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2018 م ، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبدالفتاح السيسى بولاية ثانية بالحصول على 21 مليوناً و 835 ألفاً و387 صوتاً بنسبة 97.08 %.وتوجه إلى اربع مدن: بنها وكفر شكر وقليوب وشبرا الخيمة للاحتفال مع المواطنين وسط فرحة كبيرة وزغاريد وأغانى وطنية ودعا المحافظ المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

 
مسيرة-حاشدة-لأهالى-القليوبية-احتفالا-بفوز-الرئيس-السيسى-(3)
 

 

مسيرة-حاشدة-لأهالى-القليوبية-احتفالا-بفوز-الرئيس-السيسى-(4)
 

 

مسيرة-حاشدة-لأهالى-القليوبية-احتفالا-بفوز-الرئيس-السيسى-(5)
 

 

مسيرة-حاشدة-لأهالى-القليوبية-احتفالا-بفوز-الرئيس-السيسى-(6)

 

مسيرة-حاشدة-لأهالى-القليوبية-احتفالا-بفوز-الرئيس-السيسى-(7)
 

 

مسيرة-حاشدة-لأهالى-القليوبية-احتفالا-بفوز-الرئيس-السيسى-(8)
 

 

مسيرة-حاشدة-لأهالى-القليوبية-احتفالا-بفوز-الرئيس-السيسى-(9)
 

 

مسيرة-حاشدة-لأهالى-القليوبية-احتفالا-بفوز-الرئيس-السيسى-(10)
 

 

مسيرة-حاشدة-لأهالى-القليوبية-احتفالا-بفوز-الرئيس-السيسى-(11)
 

 


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