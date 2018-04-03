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صور..محافظ الغربية يكرم أبناء الشهداء ومؤسسات دار الرعاية بيوم اليتيم

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 02:44 م
صور..محافظ الغربية يكرم أبناء الشهداء ومؤسسات دار الرعاية بيوم اليتيم محافظ الغربية يكرم أمهات الشهداء


الغربية - محمد طارق
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شهد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية ، احتفالية مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية بيوم اليتيم والتي أقيمت بنادي طنطا الرياضي ، ويأتي ذلك حرصاً من اللواء أحمد ضيف صقر على حضور هذه الاحتفالية كل عام لمشاركة أبناءه الأطفال

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات الذكر الحكيم ، ثم كلمة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية التي قدمت فيها الشكر لمحافظ الغربية على حرصه الدائم  على حضور هذه الاحتفالية سنويا ومشاركة أبنائه هذا اليوم وعلى جهوده المستمرة  في دعم مؤسسات دار الرعاية والتكافل بالغربية ثم ألقى محافظ الغربية كلمة أكد فيها أن الله عز وجل كرم اليتيم وأوصى به فى القران الكريم ، مؤكدا على ضرورة رعاية الأيتام وأن الدولة بجميع مؤسساتها لا تدخر جهدا في تقديم كافة سبل الدعم والرعاية لهم حتى يصلوا إلى بر الآمان .

كما حث محافظ الغربية الأبناء على العمل والاجتهاد للوصول إلى أعلى المناصب ، وقد تخلل الاحتفالية تقديم عروض فنية وموسيقية وإنشاد ديني إلقاء الشعر لأبناء  دار الرعاية.

وفى ختام الاحتفالية قام محافظ الغربية بتكريم عدد من أبناء الشهداء ودار مؤسسات الرعاية وقدم لهم الهدايا كما التقى محافظ الغربية بأسر الشهداء وأبنائهم وأطمأن على أحوالهم مؤكدا لهم أن المحافظة مستعدة لتقد يم كافة أشكال الدعم لهم ولأبنائهم وان الدولة لا تألوا جهدا في تقديم الدعم لأسر الشهداء وجميع فئات المجتمع نظير ما قدموه من تضحيات غالية في سبيل وطنهم .

كما صافح محافظ الغربية الأطفال جميعاً متمنيا لهم كل التوفيق وقدم  الشكر لمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية على تنظيمها هذه الاحتفالية كل عام ومشاركة أبناءها في هذا اليوم .

جانب من الحفل
جانب من الحفل
حضور محافظ الغربيه احتفالية يوم اليتيم
حضور محافظ الغربيه احتفالية يوم اليتيم
محافظ الغربية يكرم أبناء الشهداء_2
محافظ الغربية يكرم أبناء الشهداء
محافظ الغربيه يكرم أبناء الشهداء باحتفاليه يوم اليتيم
محافظ الغربيه يكرم أبناء الشهداء باحتفاليه يوم اليتيم
محافظ الغربيه يكرم أبناء الشهداء_1
محافظ الغربيه يكرم أبناء الشهداء
محافظ الغربيه يكرم امهات الشهداء
محافظ الغربيه يكرم امهات الشهداء

 

 


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