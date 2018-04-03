صور.. شبان فلسطينيون يشعلون النيران فى إطارات السيارات على حدود غزة







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)

قام بعض الشبان الفلسطينيون اليوم الثلاثاء، بجمع إطارات السيارات وإحراقها على طول حدود غزة.

وشارك خلال التظاهرات مجموعة من المكفوفين، برفقة الشبان المتظاهرين.

وفى سياق متصل استشهد شاب فلسطينى متأثرا بجروحه بعد وقت قصير من إطلاق النار عليه، صباح اليوم الثلاثاء، من قبل أحد عناصر قوات الاحتلال الإسرائيلى بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس قرب مفرق مستوطنة "ارئيل" المقامة على اراضى سلفيت جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وكان جندى إسرائيلى قد أطلق النار على الشاب بعد أن اصطدمت سيارته بمحطة انتظار الحافلات بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس، فأصيب بجروح خطيرة واعلن بعد وقت قصير جدا عن استشهاده متأثرا بإصابته ، ولم ترد أنباء عن وقوع اصابات فى صفوف الجنود أو الأشخاص الموجودين بمحطة الحافلات.



إطارات السيارات فى غزة



تجمع إطارات السيارات



جانب من تجميع إطارات السيارات



استخدام المرآه خلال التظاهرات



جانب من استخدام المرآه