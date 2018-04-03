video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 أبريل 2018 03:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. توزيع 2000 نظارة على تلاميذ المدارس ضعاف البصر ببنى سويف

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 02:42 م
صور.. توزيع 2000 نظارة على تلاميذ المدارس ضعاف البصر ببنى سويف الاطفال ضعاف النظر يتسلمون النظارات


إضافة تعليق

شهد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية لتوزيع 2000 نظارة طبية على طلبة مدارس التعليم العام ،وذلك بمقر الوحدة المحلية لقرية إبشنا مركز بني سويف ، تفعيلا للبروتوكول الموقع بين المحافظة والمؤسسة لتنفيذ مشروع "ممر النور"،والذي يستهدف  دعم الأشخاص ذوي الإحتياجات البصرية "ضعاف البصر" لتسهيل إجراءات دمجهم في المجتمع ، ودعم سبل الوقاية الممكنة في هذا المجال.

حضر الاحتفالية الدكتورة سوسن المسيري رئيس مجلس أمناء مؤسسة بصيرة، والدكتورة دعاء مبروك المدير التنفيذي للمؤسسة،والمحاسب محمود المغربي رئيس المدينة، والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة،ومحمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم، و أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، ومحمد صفوت مدير عام خدمة المواطنين،وسيد سعد مدير إدارة شؤون ذوي الإعاقة بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، والدكتور أشرف فاروق نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف، ونهى محمد مدير إدارة التعاون الدولى بالمحافظة.

وأكد المحافظ على أن الأشخاص ذوي الإعاقة من أولويات أجندة المحافظة التنموية، خاصة بعد إعلان الرئيس السيسي عام 2018 عاماً للأشخاص ذوي الإعاقة ، حيث أشار المحافظ إلى عدد من  الخطوات العملية في هذا المجال،ومن أهمها النجاح في حصر أعداد المعاقين في شكل قاعدة بيانات تتضمن تصنيف أنواع الإعاقة،وأسبابها لتحديد متطلبات الدعم سواء التأهيل أو العلاج لتمكينهم ودمجهم في المجتمع،مضيفاً أنه يجري حالياً تنفيذ الخطوات والإجراءات المبدئية لإنشاء أول مصنع للأجهزة التعويضية من خلال المشاركة المجتمعية

ومن جانبها أوضحت سوسن المسيري رئيس مجلس أمناء مؤسسة بصيرة أن المشروع يعد مشروعا تجريبيا انطلق من بني سويف لنشاط المحافظة الملحوظ بالاهتمام بذوي الإعاقة تحت رعاية محافظ الإقليم،حيث يعتمد المشروع  على منهج خدمات العيون المتكاملة بداية بالوقاية من خلال التدخل المبكر والرعاية الطبية والتأهيل ومساندة التلاميذ ذوي الإحتياجات البصرية في التعليم العام،مشيرة إلى أن المؤسسة قامت بإجراء الكشف الطبي على 17608 طالباً ،وتم عمل نظارات لـ 2000 حالة، وتقديم العلاج لـ 1126 مستفيداً ،بينما تحديد عمليات لـ 31 مستفيداً تم اجراء 14 عملية منها ، فيما يجري الترتيب لاجراء باقي العمليات.

المحافظ يسلم الأطفال نظارات طبية (1)
المحافظ يسلم الأطفال نظارات طبية 
المحافظ يسلم الأطفال نظارات طبية (2)
المحافظ يسلم الأطفال نظارات طبية 
المحافظ يسلم الأطفال نظارات طبية (3)
المحافظ يسلم الأطفال نظارات طبية 
المحافظ يسلم الأطفال نظارات طبية (4)
المحافظ يسلم الأطفال نظارات طبية 
المحافظ يسلم الأطفال نظارات طبية (5)
المحافظ يسلم الأطفال نظارات طبية
المحافظ يسلم الأطفال نظارات طبية (6)
المحافظ يسلم الأطفال نظارات طبية
المحافظ يسلم الأطفال نظارات طبية (7)
المحافظ يسلم الأطفال نظارات طبية

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. محافظ بنى سويف يفتتح المرحلة الأولى من مشروع إصلاح الصرف ببياض العرب

بنى سويف

محافظه بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

الاعاقه البصريه




لا تفوتك
النائب العام يحيل 6 بينهم مهندسان بمكتب ممدوح حمزة للجنايات بقضية رشوة

النائب العام يحيل 6 بينهم مهندسان بمكتب ممدوح حمزة للجنايات بقضية رشوة

وزير النقل: المواطن سيرى سكة حديد مختلفة بعد عامين (صور)

وزير النقل: المواطن سيرى سكة حديد مختلفة بعد عامين (صور)

مثقفون ينعون احمد خالد توفيق.. إبراهيم المعلم: أسعد أجيالاً بأدبه الرفيع.. أحمد مراد: سلاما عليك وإليك.. سامح فايز: خسارة لجيل كامل.. حسن الجندى: تربيت على كتبه وكان حلمى أقابله

مثقفون ينعون احمد خالد توفيق.. إبراهيم المعلم: أسعد أجيالاً بأدبه الرفيع.. أحمد مراد: سلاما عليك وإليك.. سامح فايز: خسارة لجيل كامل.. حسن الجندى: تربيت على كتبه وكان حلمى أقابله

قطر تغازل العمالة الأجنبية بـ5 ملايين دولار للتعتيم على انتهاكات ملف المونديال.. صحيفة إسبانية تكشف تفاصيل صفقة الدوحة لتمرير مشروعات كأس العالم 2022.. ومراقبون: محاولة ساذجة لإرضاء الرأى العام

قطر تغازل العمالة الأجنبية بـ5 ملايين دولار للتعتيم على انتهاكات ملف المونديال.. صحيفة إسبانية تكشف تفاصيل صفقة الدوحة لتمرير مشروعات كأس العالم 2022.. ومراقبون: محاولة ساذجة لإرضاء الرأى العام

وزير التموين: افتتاح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان من 10 إلى 13 مايو المقبل (صور)

وزير التموين: افتتاح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان من 10 إلى 13 مايو المقبل (صور)

سكاى: محمد صلاح أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى بفارق كبير عن المنافسين

سكاى: محمد صلاح أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى بفارق كبير عن المنافسين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة