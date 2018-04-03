صور.. تعليم الداخلة بالوادى الجديد يدشن مبادرة فرسان الخطابة بالمدارس







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أطلق توجيه الصحافة بإدارة الداخلة التعليمية فى محافظة الوادى الجديد مبادرة فرسان الخطابة والفصحى تحت شعار معا فى حب مصر لأول مرة، حيث قدم التلميذ محمود على بالصف السادس الابتدائى خطبة وطنية بطابور الإذاعة الصباحية بمدرسة الفتح الابتدائية بحضور أولياء الأمور وقيادات تعليم الداخلة تحت إشراف جمال عطية مدير إدارة المدرسة.

وقال الدكتور سيد هلال مدير عام الإدارة التعليمية بالداخلة أن هذه المبادرة تأتى فى إطار حرص الإدارة بالتعاون مع توجيه عام الصحافة على تدريب وتنمية قدرات التلاميذ بالمراحل التعليمية المختلفة على فن الخطابة فيما يتعلق بتعميق مشاعر الولاء والانتماء تجاه حب الوطن وذلك بمدرسة الفتح الابتدائية أولى المحطات التعليمية لتعميم وترويج فكرة التحدث بأسلوب الخطابة وبلورة وأسس محاكاة أئمة المنابر داخل تلك المدارس من خلال كوادر طلابية قادرة على تقديم وجبة دسمة ومتميزة من خلال منصات الإذاعة ووسائل الإتصال المختلفة.