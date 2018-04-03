صور .. انطلاق فعاليات مهرجان الطبيب المبدع لطلاب طب أسيوط







أسيوط - هيثم البدرى

انطلقت بجامعة أسيوط فعاليات مهرجان الطبيب المبدع والذى ينظمه اتحاد طلاب كلية الطب تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعه أسيوط، والدكتور محمد عبد اللطيف نائبه المشرف علي قطاع التعليم والطلاب،وباشراف من الدكتور أحمد المنشاوى عميد كلية الطب ، والدكتور عماد حماد الدالى وكيلها لشئون التعليم والطلاب.

ومن جهته قال الدكتور أحمد المنشاوى عميد كلية الطب،أن ما تطبقه الجامعة من استراتيجيات تقوم على دمج الطلاب فى مختلف الأنشطة يستهدف تخريج طالب قادر على المنافسة علمياً وعملياً ، مؤكداً علي دور الأنشطة الطلابية في فتح مدارك الطلاب وثقل شخصياتهم وتنمية مواهبهم في مختلف المجالات مشيداً بما توفره إدارة الجامعة من دعم ورعاية للطلاب في مختلف الكليات بما يضمن مزاولة الأنشطة وتطوير مجالاتها وأفكارها.

كما أشاد الدكتور عماد الدالى وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب ، بنشاط طلاب كلية الطب رغم انشغالهم بالدراسة ، مؤكدا أن المشاركة الفعالة للطلاب فى مثل هذه الأنشطة الطلابية هو نموذج مصغر لحياتهم فى المجتمع ، داعياً جميع الطلاب للمشاركة فى الأسر الطلابية التي تبث روح التعاون بينهم وشغل أوقات الفراغ وإظهار الطاقة الكامنة لديهم.

وأضاف أن المهرجان يتضمن العديد من الأنشطة الطلابية المتنوعة من معرض فنى ومعرض كتاب ورشتى رسم وخط عربى ومسابقات تنس طاولة وشطرنج وشعر وإنشاد بالإضافة إلى تحديد فصائل الدم والتبرع بالدم.

وقال الطالب محمود سعد رئيس اتحاد طلاب الكلية،أن المهرجان والذى يمتد على مدار يومين يشهد مشاركة العديد من الطلاب فى الفرق المختلفة وذلك بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب.



انطلاق فعاليات مهرجان الطبيب المبدع لطلاب طب



انطلاق فعاليات مهرجان الطبيب المبدع لطلاب طب



انطلاق فعاليات مهرجان الطبيب المبدع لطلاب طب



انطلاق فعاليات مهرجان الطبيب المبدع لطلاب طب



انطلاق فعاليات مهرجان الطبيب المبدع لطلاب طب



انطلاق فعاليات مهرجان الطبيب المبدع لطلاب طب



انطلاق فعاليات مهرجان الطبيب المبدع لطلاب طب



انطلاق فعاليات مهرجان الطبيب المبدع لطلاب طب



انطلاق فعاليات مهرجان الطبيب المبدع لطلاب طب



انطلاق فعاليات مهرجان الطبيب المبدع لطلاب طب