صور .. افتتاح المؤتمر الدولى الرابع لكلية التمريض بجامعة المنصورة







الدقهلية - شريف الديب

افتتحت فعاليات المؤتمر الدولى الرابع، "نحو مستقبل مشرق فى التمريض والرعاية الصحية" خلال الفترة من 3 إلى 6 أبريل 2018، والذى تنظمه كلية التمريض بالتعاون مع مستشفى الأطفال، ومركزى الأورام والكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، وجامعتى كيس ويسترن الأمريكية "وبى اس جى الهندية".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة، وبحضور الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور زكى زيدان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتورة أمينة النمر عميد كلية التمريض جامعة المنصورة، والدكتورة وفاء جميل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة وفاء إسماعيل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد مصطفى الرفاعى مدير مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، الدكتور عبير سعد عميد تمريض القاهرة، الدكتور أمل خليل عميد تمريض بورسعيد، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض بجامعة المنصورة، ومعاونيهم، وعدد من طلاب الكلية.

تتلخص أهم محاور المؤتمر فى جودة الخدمة الطبية المقدمة وسلامة المرضى، والتخصصات المتعددة فى الرعاية الصحية المعلوماتية الصحية والتمريضية، الرعاية التلطيفية للمرضى، الرعاية الطبية الخاصة بالأسنان وصحة الفم، الجديد فى الرعاية الصحية لمرضى الأطفال والأورام، الطرق الحديثة فى التعليم والبحث العلمى، الأخلاقيات الطبية.

ويعرض خلال المؤتمر 80 ورقة بحثية، قام بها باحثون من مختلف الجامعات المصرية فى تخصصات الطب والصيدلة والأسنان والعلوم والتمريض.

أكد الدكتور أحمد الرفاعى، على سعادة قيادة مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، باستضافة كافة المؤتمرات العلمية وورش العمل التى تهدف لتطوير الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.

كما أشارت الدكتورة أمينة النمر، على أن هذا المؤتمر تكمن أهميته من عنوانه وأهدافه، حيث يعكس دور التمريض والعلوم الحديثة فى مواجهة التحديات فى نظام الرعاية الصحية فى مصر، بالإضافة إلى دمج الأنماط الحديثة من التعلم والممارسة الصحية القائمة على الكفاءة والبحث العلمى، وأنه لأول مرة فى تاريخ الجامعات المصرية، يقام على هامش المؤتمر مجموعة من ورش العمل المتخصصة فى المجالات الفريدة مثل "زراعة الأعضاء، الرعاية الحرجة للمرضى، أحدث طرق علاج الآورام، طرق كتابة الأبحاث العلمية والنشر الدولى"، حيث تستهدف هذه الورش الطلاب من أجل تبادل الثقافات والمهارات العلمية المتخصصة.

ويرى الدكتور زكى زيدان أن كليتى الطب والتمريض بجامعة المنصورة، من أكثر الكليات اتصالا بالمجتمع، حيث يتواصل الطلاب بهما مع المجتمع، حتى قبل التخرج، وطالب بعرض اللوائح الداخلية للطلاب على الخريجين والمجتمع الخارجى، وضرورة ربط الخطط البحثية بمشاكل المجتمع، لآن كل من قطاعى التعليم والبحث العلمى يصبان فى صالح خدمة المجتمع.

وأشار الدكتور أشرف سويلم، إلى أن التطورات الهائلة فى مجال التمريض تتطلب متابعتها من خلال عقد مؤتمرات علمية، وتنظيم ورش عمل، تستعرض هذه التطورات، وأحدث ما توصلت إليه البحوث العلمية فى هذا الصدد، وبمناهج كلية التمريض التى تسهم فى تخريج أخصائين تمريض مميزين، يسهمون فى تحسين الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

واعتبر الدكتور أشرف عبد الباسط، إن الأطباء والمرضى أكثر الفئات إحساساً بقيمة التمريض، فى ظل نقص الممرضين، وأثنى على كفاءة البحوث العلمية التى يجريها الباحثون بكلية تمريض المنصورة، مطالبا الكلية بتفعيل برنامج تبادل الطلاب مع جامعات آخرى، وبأدخال برامج نوعية جديدة كالسياحة العلاجية، بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق، من خلال إكساب طالب التمريض معارف عن السياحة بالإضافة لتخصصه الأصلى.



مؤتمر كلية التمريض بجامعة المنصورة



مؤتمر كلية التمريض بجامعة المنصورة



مؤتمر كلية التمريض بجامعة المنصورة



مؤتمر كلية التمريض بجامعة المنصورة



مؤتمر كلية التمريض بجامعة المنصورة