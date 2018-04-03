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صور.. اصطياد قرش أنثى حامل بشاطئ بورسعيد

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 09:23 م
صور.. اصطياد قرش أنثى حامل بشاطئ بورسعيد سمكة أنثى القرش النادرة


بورسعيد – محمد فرج
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أكد الدكتور البيلى حطب وكيل وزارة محمية أشتوم الجميل لـ"اليوم السابع" بأنه عثر فى شباك الصيادين أثناء الصيد على شاطئ بورسعيد على قرش نادر وسحلفاة كبيرة الحجم وتم نقلهما للمحمية، وبالفحص تبين أن سمكة القرش أنثى وحامل وحالتها العامة سيئة للغاية.

ولفت البيلى إلى أنه تم عمل الإسعافات الأولية لمحاولة إنقاذها إلا أن كل المحاولات التى بذلها الطب البيطرى باءت بالفشل، ما أدى إلى احتضارها ومن ثم تدخل أطباء معهد بحوث صحة الحيوان وفتح بطنها حيث وجد 12 أجنة من سمكة القرش بصحة جيدة وتم وضعها فى حوض مملوء بمياه البحر لإحداث نوع من المعايشة تمهيدا لنقلها لمياه البحر المتوسط بشاطئ بورسعيد والتى تمت بنجاح بعد ما يقرب من 10 ساعات متواصلة للحفاظ على حياتها، فضلا عن إطلاق سراح السحلفاة كبيرة الحجم والبالغ عمرها أكثر من السبعين عاما.

وتابع: أن أنثى سمكة القرش التى تم اصطيادها من خلال شباك الصيادين بشاطئ بورسعيد من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض ووجودها فى مياه البحر المتوسط دليل قاطع على أن المنظومة البيئة تدل أنها وجدت السلسلة الغذائية التى تحتاجها فضلا أن النظام البيئى مؤهل تماما لبقائها فى مياه المتوسط.

ومن جهة أخرى أكد د. البيلى أنه تم تجهيز مكان معزول لدفن أنثى القرش على أن يتم استخراج الهيكل لإهدائه للكليات المتخصصة أو للمحميات الطبيعية لوضعها فى المتاحف لكونها من أسماك القرش النادرة والمهددة بالانقراض.

 

السحلفاة وسمكة أنثى القرش النادرة
السحلفاة وسمكة أنثى القرش النادرة

 

سمكة القرش النادرة والمهددة بالإنقراض
سمكة القرش النادرة والمهددة بالإنقراض

 

الطبيب البيطرى يفتح بطن سمكة القرش بعد إحتضارها
الطبيب البيطرى يفتح بطن سمكة القرش بعد إحتضارها

 

مسئول محمية أشتوم يتابع مع الطبيب البيطرى
مسئول محمية أشتوم يتابع مع الطبيب البيطرى

 

جانب من خروج أجنة سمكة القرش المهددة بالإنقراض
جانب من خروج أجنة سمكة القرش المهددة بالإنقراض

 

سمكة القرش أثناء خروج الأجنة
سمكة القرش أثناء خروج الأجنة

 

سمكة القرش أثناء إحتضارها
سمكة القرش أثناء إحتضارها

 

بيولوجى حسين رشاد أثناء أطلاق أجنة القرش لمياه المتوسط
بيولوجى حسين رشاد أثناء أطلاق أجنة القرش لمياه المتوسط

 

طلاق أجنة القرش بمياه البحر المتوسط
طلاق أجنة القرش بمياه البحر المتوسط

 


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