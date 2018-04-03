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الثلاثاء، 03 أبريل 2018 01:40 م
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صور.. احتفالية طلاب معهد الخدمة الاجتماعية ببورسعيد بفوز السيسى رئيسا لمصر

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 01:42 م
صور.. احتفالية طلاب معهد الخدمة الاجتماعية ببورسعيد بفوز السيسى رئيسا لمصر احتفالية طلاب المعهد العالى للخدمة الإجتماعية


بورسعيد - محمد عزام
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احتفل طلاب المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، بفوز عبدالفتاح السيسى، رئيساً لمصر فى الانتخابات الرئاسية التى أقيمت الشهر الماضى، وذلك بحضور الدكتور مهدى القصاص، عميد المعهد، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس .

ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، تواجد عشرات الطلبة والطالبات بالحرم الجامعى للمعهد  للاحتفال بفوز الرئيس السيسى على أنغام الأغانى الوطنية .

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطنى، ثم كلمة لعميد المعهد، أوضح خلالها أن الفترة الثانية للرئيس ستكون حصاد المشروعات التى تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية، بالاضاقة إلى تطوير التعليم والبدء في بناء أفرع للجامعات الدولية بشتى المحافظات المصرية.

ورفع المشاركون الأعلام المصرية مرددين هتاف "تحيا مصر "، كما اتخذ الطلاب صوراً تذكارية "سيلفى" مع عميد المعهد وأعضاء هيئة التدريس .

يذكر أن حملة كلنا معاك من أجل مصر، قد نظمت مساء أمس الاثنين عدة احتفالات ببورسعيد تزامنا مع اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز عبد الفتاح السيسى رئيساً لمصر .

احتفالية طلاب المعهد العالى للخدمة الإجتماعية ببورسعيد (1)
احتفالية طلاب المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببورسعيد 
احتفالية طلاب المعهد العالى للخدمة الإجتماعية ببورسعيد (2)
احتفالية طلاب المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببورسعيد 
احتفالية طلاب المعهد العالى للخدمة الإجتماعية ببورسعيد (3)
جانب من احتفالية طلاب المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببورسعيد 
احتفالية طلاب المعهد العالى للخدمة الإجتماعية ببورسعيد (4)
خلال احتفالية طلاب المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببورسعيد 
احتفالية طلاب المعهد العالى للخدمة الإجتماعية ببورسعيد (5)
الاحتفال بفوز السيسى 
احتفالية طلاب المعهد العالى للخدمة الإجتماعية ببورسعيد (6)
احتفالية طلاب المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببورسعيد بفوز السيسى
احتفالية طلاب المعهد العالى للخدمة الإجتماعية ببورسعيد (7)
جانب من احتفال طلاب المعهد العالى للخدمة الاجتماعية فى بورسعيد بفوز السيسى
احتفالية طلاب المعهد العالى للخدمة الإجتماعية ببورسعيد (8)
الطلاب يلتقطون الصور السيلفى خلال احتفالية فوز السيسى
احتفالية طلاب المعهد العالى للخدمة الإجتماعية ببورسعيد (9)
المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببورسعيد 
احتفالية طلاب المعهد العالى للخدمة الإجتماعية ببورسعيد (10)
احتفالية طلاب معهد الخدمة الاجتماعية فى بورسعيد بفوز السيسى 
احتفالية طلاب المعهد العالى للخدمة الإجتماعية ببورسعيد (11)
أثناء احتفالية طلاب المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببورسعيد 
احتفالية طلاب المعهد العالى للخدمة الإجتماعية ببورسعيد (12)
طلاب المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببورسعيد خلال الاحتفال بفوز السيسى

 

 


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