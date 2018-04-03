صحة أسيوط تبدأ فى المسح الطبى الشامل للأمراض غير المعدية







بدأت مديرية الصحة بأسيوط فى إجراء أول مسح طبي شامل للأمراض الغير المعدية السكروالضغط والسمنة للكشف المبكر لهذه الأمراض وتحديد نسب الإصابة بها،بالإضافة إلى المسح الطبي الشامل لفيروس سى وذلك من خلال 9 مراكز طبية على مستوى المحافظة باسيوط وهي الفتح واسيوط الجديدة والقوصية والبداري ،وابنوب وساحل سليم وديروط والوليدية والمركز الطبي بالاربعين وذلك لضمان الوصول الى المستهدفين

وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط،فى بيان له اليوم أن المبادرة الجديدة ضمن الحملة القومية الموسعة للقضاء على فيروس"سى" 2020 والتى بدأت منذ 13 فبراير الماضي فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لإعلان مصر خالية من فيروس سي.

وأضاف زين أن المسح الطبي بالمحافظة سيكون لـ 4 أمراض هي الضغط والسكروالسمنة والفيروسات لافتًا إلى أن الحملة تستهدف الفئة العمرية من 18 إلى 59 عامًا.