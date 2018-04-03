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سكرتير عام المنوفية يبحث 26 شكوى خلال لقاء خدمة المواطنين

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 04:14 م
سكرتير عام المنوفية يبحث 26 شكوى خلال لقاء خدمة المواطنين الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية


المنوفية _ محمد فتحى
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عقد الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام محافظة المنوفية، اللقاء الأسبوعى لخدمة المواطنين لبحث شكأوى وطلبات المواطنين بحضور مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام.

واستمع لكل شكأوى وطلبات المواطنين التى تمس حياتهم اليومية، والتى بلغت 26 طلبا وشكوى تنوعت ما بين طلبات توصيل صرف صحى للمنازل وطلبات الموافقة على توفير أكشاك والموافقة على النقل والآنتداب من جهة إلى أخرى، حيث وجهت الطلبات إلى قطاعات التربية والتعليم والإسكان والشباب والرياضة والرى والصحة والتموين وبعض الشكأوى تم تحويلها لرؤساء مراكز ومدن سرس الليان والباجور وقويسنا وتلا ومنوف.

كما وجه شكأوى أخرى لإدارات البيئة والمستشار الهندسى للمحافظة والشئون القانونية وإدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام موجهًا بسرعة دراستها والبت فيها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وأكد ضرورة نهج سياسة فعالة للاستجابة لشكأوى المواطنين من خلال التجأوب المباشر من قبل رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديرى المديريات الخدمية مع المواطنين من خلال العمل الميدانى والاستماع إلى شكواهم ومن ثم اتخإذ الإجراءات ألفورية لحلها.

وفى لفتة انسانية أمر السكرتير العام بتوفير سيارة لتوصيل سيدة مسنة من المتقدمين بشكوى فى اللقاء إلى رئيس مدينة السادات لحل مشكلتها .

جدير بالذكر أنه تم عمل منظومة الشكأوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتى من خلالها يتم تسجيل شكوى المواطنين سواء عن طريق الخط الساخن 16528 أو على موقع www.shakwa.eg والتى يتم تعميمها على إدارات خدمة المواطنين بالديوان العام والوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمحافظة وحى شرق وحى غرب شبين الكوم، ومديريات التربية والتعليم والرى والزراعة والطرق والإسكان والتنظيم والادارة والتضامن الاجتماعى بالمحافظة.


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