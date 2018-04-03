سفير فلسيطن بالقاهرة يطالب بتدخل سريع لتوفير الحماية للفلسطينيين

سفير فلسيطن بالقاهرة يطالب بتدخل سريع لتوفير الحماية للفلسطينيينالثلاثاء، 03 أبريل 2018 12:24 م
السفير دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية
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أكد السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية، أنه بتوجيهات من الرئيس الفلسطينى محمود عباس، ووزير الخارجية وشئون المغتربين الفلسطينى رياض المالكى، تقدمنا بطلب رسمى للجامعة العربية، لعقد هذه الدورة الطارئة لمجلس الجامعة لبحث الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التى تمارس بحق شعبنا.
وقال إنه لابد من تدخل سريع لتوفير الحماية للشعب الفلسطينى الأعزل خاصة بعد المجزرة التى ارتكبتها إسرائيل ضد متظاهرين سلميين فى قطاع غزة يوم الجمعة الماضى للمطالبة بحق العودة للاجئيين الفلسطينيين..جاء ذلك فى تصريح له على هامش الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية اليوم.
ومن المقرر أن يصدر عن الاجتماع قرار يتضمن الموقف العربى الجماعى من هذه الجرائم التى ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى الأعزل وضرورة توفير الحماية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية .
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