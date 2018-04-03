رى الشرقية: لجنة لمتابعة تطهير الترع والجسور وازدواج طريق فاقوس - الحسينية

رى الشرقية: لجنة لمتابعة تطهير الترع والجسور وازدواج طريق فاقوس - الحسينيةالثلاثاء، 03 أبريل 2018 05:00 ص
تطهير الترع - أرشيفية
الشرقية - حمدى عبد العظيم
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قال المهندس عبد الفتاح الباز مدير عام رى شرق الشرقية لـ"اليوم السابع" إنه قرر تشكيل لجنة برئاسته بعضوية المهندسة نجية محمود مدير هندسة رى شرق فاقوس والمهندسة نهلة عبد الرحمن للمرور على التغطيات المنفذة بمعرفة إدارة التوسع بالشرقية لاستلامها فى مواقع متفرقة على ( الجنبية الثانية والثالثة والرابعة السماعنة الجديدة) وكذلك ترعة الربعمائة ضمن عملية توسعة طريق فاقوس - الحسينية.
كان الباز قد مر على ترعة مصطفى أفندى وترعة الألفية وترعة القراقرة من الفم للنهاية ومتابعة حالة بوابات الأفمام والحجوزات والهدارات وحالة المجرى المائى وأوامر التطهير الصادرة للترع وقرارات الإزالة على الترع وحالة الجسور.
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