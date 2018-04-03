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الثلاثاء، 03 أبريل 2018 06:06 ص
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رى الشرقية: لجنة لمتابعة تطهير الترع والجسور وازدواج طريق فاقوس - الحسينية

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 05:00 ص
رى الشرقية: لجنة لمتابعة تطهير الترع والجسور وازدواج طريق فاقوس - الحسينية تطهير الترع - أرشيفية





الشرقية - حمدى عبد العظيم
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قال المهندس عبد الفتاح الباز مدير عام رى شرق الشرقية  لـ"اليوم السابع" إنه قرر تشكيل لجنة برئاسته بعضوية المهندسة  نجية محمود مدير هندسة رى شرق فاقوس والمهندسة نهلة عبد الرحمن للمرور على التغطيات المنفذة بمعرفة إدارة التوسع بالشرقية لاستلامها فى مواقع متفرقة على ( الجنبية الثانية والثالثة والرابعة السماعنة الجديدة) وكذلك ترعة الربعمائة ضمن عملية توسعة طريق فاقوس - الحسينية.

 

كان الباز قد مر على ترعة مصطفى أفندى وترعة الألفية وترعة القراقرة من الفم للنهاية ومتابعة حالة بوابات الأفمام والحجوزات والهدارات وحالة المجرى المائى وأوامر التطهير الصادرة للترع وقرارات الإزالة على الترع وحالة الجسور.

 

 

 

 


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