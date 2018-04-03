رئيس مدينة قويسنا بالمنوفية يشهد حفل يوم اليتيم ويكرم الاطفال

رئيس مدينة قويسنا بالمنوفية يشهد حفل يوم اليتيم ويكرم الاطفالالثلاثاء، 03 أبريل 2018 02:29 م
مجدي عبده أبو السعد،رئيس مركز ومدينة قويسنا
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شهد المهندس مجدى عبده أبو السعد،رئيس مركز ومدينة قويسنا،اليوم الثلاثاء،حفل تكريم الأطفال الأيتام الذي أقامه بيت ثقافة شبرا بخوم،بمناسبة يوم اليتيم.
وأكد رئيس مركز ومدينة قويسنا فى بيان،إن الاهتمام باليتيم هو معيار مهم من معايير تقدم الأمم، فالاهتمام به هو دليل على احترام حق الإنسان في الحياة مؤكدا أن إفساح المجال له ليأخذ نصيبه الوافر من الحياة الكريمة هو دلالة عظيمة أخرى بأنه يعيش وسط مجتمع يعتني به ويقدم له الخدمة والرعاية.
وتوجه رئيس المركز والمدينة بالشكر إلى بيت ثقافة شبرا بخوم على تنظيم الحفل. كما حرص على التقاط الصور التذكارية وسط الأطفال المكرمون.
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