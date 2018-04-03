رئيس مجلس الأمة الكويتى يشارك فى مؤتمر الاتحاد البرلمانى العربى بالقاهرة غدا

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يتوجه رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، على رأس وفد برلمانى إلى القاهرة غدًا الأربعاء، للمشاركة فى أعمال المؤتمر الـ27 للاتحاد البرلمانى العربى المقرر عقده يومى 4 و5 أبريل الجارى.

ومن المقرر أن يلقى الغانم كلمة وفد الكويت أمام المؤتمر، الذى يناقش الوضع العربى الراهن، إضافة إلى مشاركته فى الاجتماع التشاورى لرؤساء البرلمانات والمجالس والوفود، وسيشارك الوفد الكويتى فى الدورة الـ23 للجنة التنفيذية للاتحاد واجتماعات اللجان الدائمة المتعلقة بالشئون السياسية والعلاقات البرلمانية والشؤون المالية والاقتصادية وشؤون المرأة والطفولة.

ويضم الوفد المشارك إضافة للغانم، كلا من وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف، وأمين سر الشعبة النائب الدكتور عودة الرويعى، وعضوى الشعبة النائبين الحميدى السبيعى، وعلى الدقباسى والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندرى.