دخول وخروج 24 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة







بورسعيد - محمد عزام

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس،أن إجمالى حركة السفن، اليوم الثلاثا،24 سفينة،وذلك خلال 24 ساعة.

وذكر بيان الهيئة الاقتصادية،أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن وخروج 5 سفن وموجود على الأرصفة 3 سفن،ومن المنتظر دخول 3 سفن.

،وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن وخروج سفينة وموجود على الأرصفة سفينتين ومن المنتظردخول سفينة.

كما يتواجد على أرصفة الميناء سفينتين،وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء .