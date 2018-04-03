دخول وخروج 24 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة

دخول وخروج 24 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعةالثلاثاء، 03 أبريل 2018 11:13 ص
موانئ -أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس،أن إجمالى حركة السفن، اليوم الثلاثا،24 سفينة،وذلك خلال 24 ساعة.
وذكر بيان الهيئة الاقتصادية،أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن وخروج 5 سفن وموجود على الأرصفة 3 سفن،ومن المنتظر دخول 3 سفن.
،وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن وخروج سفينة وموجود على الأرصفة سفينتين ومن المنتظردخول سفينة.
كما يتواجد على أرصفة الميناء سفينتين،وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء .
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