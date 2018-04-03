خصم 3 أيام من رواتب 61 موظف بإدارة غرب الزقازيق التعليمية لتقصيرهم فى العمل







الشرقية – إيمان مهنا

قرر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية،اليوم الثلاثاء،مجازاة 61 من العاملين بإدارة "غرب الزقازيق" التعليمية،بخصم 3 أيام من راتبهم،لمغادرتهم مقر عملهم قبل انتهاء المواعيد الرسمية المخصصة ،بدون تقديم إذن أو عذر قانوني.

وأشار المحافظ،فى بيان له اليوم الثلاثاء،إلى ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بدواوين العمل بنطاق دائرة المحافظة،لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين،وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة،قامت بالمرور المفاجئ على مقر الإدارة التعليمية المُشار إليها، حيث تبين عدم وجود 61 من العاملين بالإدارة ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية.