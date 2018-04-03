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خادم الحرمين الشريفين يجرى اتصالاً هاتفياً برئيس الولايات المتحدة الأمريكية

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 07:55 ص
خادم الحرمين الشريفين يجرى اتصالاً هاتفياً برئيس الولايات المتحدة الأمريكية الملك سلمان وترامب





وكالات الأنباء
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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًّا مساء أمس بفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.


وفى بداية الاتصال أعرب الملك عن شكره وتقديره للرئيس على حسن الاستقبال لوفد المملكة العربية السعودية برئاسة سمو ولى العهد فى الزيارة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، وما شهدته الزيارة من لقاءات مثمرة وتوقيع اتفاقيات مهمة تعود بالنفع على البلدين الصديقين، إضافة لما تحقق من نتائج للزيارة كان له صداه الطيب فى المملكة وخارجها.


وقد أكد فخامته على نجاح الزيارة التى يقوم بها ولى العهد وما تكون من انطباع رائع لدى المسؤولين الأمريكيين والقطاع الخاص وتأتى انعكاسا للعلاقة المتميزة التى تشهد أفضل مستوياتها بين البلدين.


وتم خلال الاتصال بحث العديد من القضايا الإقليمية والدولية، فى مقدمتها التطورات الأخيرة فى فلسطين، وشدد خادم الحرمين الشريفين على ضرورة تحريك مسار عملية السلام فى الشرق الأوسط ضمن جهود دولية، مؤكدا مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى فى قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس.


كما أعرب خادم الحرمين الشريفين عن تقديره للبيان الصادر عن البيت الأبيض وما تضمنه من موقف قوى تجاه الميليشيات الحوثية التى تواصل اعتداءها بفضل الدعم الإيرانى، وأكد على جهود المملكة الرامية لإيجاد حل سياسى للأزمة اليمنية وتقديم الدعم الإنسانى والإغاثى لشعبه، فى حين أكد الرئيس الأمريكى على ضرورة التصدى للخطر الإيرانى الرامى لزعزعة الاستقرار فى المنطقة، مشيدا بدور المملكة فى تحقيق الاستقرار وجهودها المقدرة فى هذا الشأن.


ونوه الزعيمان بأهمية ما تحقق ضمن جهود دولية منسقة فى محاربة تنظيم داعش الإرهابى فى العراق وسوريا، وفى هذا الصدد أكد خادم الحرمين الشريفين على ضرورة إيجاد حل للأزمة السورية يحقق تطلعات الشعب السورى ويحفظ وحدة وسلامة أرضه.


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