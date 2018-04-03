حملات على تجار الفاكهة لضبط المتهربين من مستحقات الدولة بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية، حملة مكبرة من ضباط الإدارة ومفتشى الغرف التجارية بسوق الجملة بمنطقة النزهة ، استهدفت بعض تجار الخضر والفاكهة الذين يمارسون تجارتهم خارج سوق الجملة للتهرب من دفع الرسوم المستحقة للدولة، واستغلال تجار التجزئة بعيداً عن الرقابة داخل السوق.

أسفرت الحملة عن ضبط م م ع سائق السيارة نقل السلوم – مُحملة بكمية قدرها " 20 " طن فاكهة ، م س م - سائق السيارة نقل السلوم – مُحملة بكمية قدرها " 10 " طن خضروات ، وتم إدخال السيارتين بحمولتها إلى داخل السوق لبيعها أسهاماً فى توافرها بالأسواق بالأسعار العادلة وتم تحصيل الرسوم المستحقة عليها بمعرفة مفتشى الغرف التجارية بسوق الجملة وتحررت المحاضر اللازمة.

وفى السياق نفسه، شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة بدائرة وسط المدينة بمناسبة قرب أعياد شم النسيم وبيع الاسماك المملحة، وذلك بالاشتراك مع مديرية الشئون الصحية " إدارة مراقبة الأغذية " للمرور على محلات وتجار بيع الأسماك المملحة والمدخنة وتم سحب عينات من الأسماك المعروضة لإرسالها لمعامل التحليل بوزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ، وذلك حفاظاً على الصحة العامة وتم ضبط "خ م م" المدير المسئول عن محل فسخانى "بدون ترخيص "بدائرة قسم شرطة الدخيلة وتم التحفظ على 800 كجم من الأسماك المملحة لوجود تغيير فى الخواص الطبيعية ، و" ر ر ع " المدير المسئول عن محل فسخانى بدائرة قسم شرطة محرم بك ، وتم التحفظ على 20 كجم سمك بورى مملح لوجود تغيير فى الخواص الطبيعية .

كما تم ضبط "م م ع" المدير المسئول عن محل فسخانى بدائرة قسم شرطة محرم بك ، وتم التحفظ على 40 كجم سمك بورى مملح لوجود تغيير فى الخواص الطبيعية ،و" ح م ح " المدير المسئول عن محل فسخانى بدائرة قسم شرطة ثان الرمل ،وتم التحفظ على 45 كجم سمك بورى مملح لوجود تغيير فى الخواص الطبيعية ،و" م ج م " المدير المسئول عن محل فسخانى بدائرة قسم شرطة مينا البصل وتم التحفظ على 15 كجم سمك بورى مملح لوجود تغيير فى الخواص الطبيعية ، جارى تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار وتم ضبط "10 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و فى مجال عدم حمل شهادة صحية ، وتم ضبط " 10 " قضايا عدم حمل شهادة صحية.