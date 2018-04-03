video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 أبريل 2018 10:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

جوتيريس يطالب بالإبقاء على موانئ اليمن مفتوحة أمام الشحنات الإنسانية

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 10:21 ص
جوتيريس يطالب بالإبقاء على موانئ اليمن مفتوحة أمام الشحنات الإنسانية الأمين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريس





رويترز
إضافة تعليق

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم الثلاثاء، بالإبقاء على موانئ اليمن مفتوحة أمام الشحنات الإنسانية والتجارية.

ودعا جوتيريس إلى تسوية سياسية لإنهاء حرب اليمن ويحث الأطراف على العمل مع مبعوثه الجديد.

وفى سياق متصل قال وزير الخارجية اليمنى عبد الملك المخلافى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من الرياض، إنه يرأس وفدا يمنيا رفيع المستوى يضم وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، للمشاركة فى مؤتمر الدول المانحة لليمن الذى ينطلق اليوم بجنيف فى سويسرا بحضور كبير من ممثلى الدول المانحة ووزراء خارجيتها والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، والمبعوث الأممى الجديد إلى اليمن مارتن جريفيث، ومنسقة الشئون الإنسانية فى اليمن ليز جراند، ووكيل الأمين العام للشئون الإنسانية مارك لوكوك نائبة رئيس الوزراء وزيرة التنمية والتعاون الدولى والمناخ فى الحكومة السويدية إيزابيلا لوفين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غارة جوية تقتل 16 حوثيا قرب مرفأ الحديدة فى اليمن

التحالف العربى: رصد صاروخ باليستى باتجاه ظهر الجنوب السعودى سقط داخل اليمن

اليمن: المدفعية دكت تجمعات حوثية بمسقط رأس زعيم الميليشيات بصعدة

سعيد الشحات يكتب: ذات يوم 3 إبريل 1955.. عبد الناصر والأمير فيصل يجتمعان فى القاهرة لبحث «انقلاب الثلايا» فى اليمن

وزير خارجية اليمن: نشارك فى مؤتمر المانحين ونشكر الدعم السعودى الإماراتى

اخبار عربيه

الامم المتحده

اليمن

الامين العام للامم المتحده

الحرب فى اليمن




لا تفوتك
محمد بن سلمان لـ"الأتلانتيك" الأمريكية: مصر والسعودية نجحا فى دحر الإرهاب

محمد بن سلمان لـ"الأتلانتيك" الأمريكية: مصر والسعودية نجحا فى دحر الإرهاب

شاهد.. أحمد خالد توفيق يتحدث عن الشهرة والموت.. ويرفض لقب "العراب"

شاهد.. أحمد خالد توفيق يتحدث عن الشهرة والموت.. ويرفض لقب "العراب"

صور.. لماذا استبدلت إيران تطبيقات التواصل الإجتماعى العالمية بأخرى محلية ؟.. السلطات تحجب "تليجرام" بعد دوره فى إحتجاجات ديسمبر.. الأمن القومى يحذر من انتشار تطبيقات التواصل.. و"سروش" البديل يعزل الإيرانيين

صور.. لماذا استبدلت إيران تطبيقات التواصل الإجتماعى العالمية بأخرى محلية ؟.. السلطات تحجب "تليجرام" بعد دوره فى إحتجاجات ديسمبر.. الأمن القومى يحذر من انتشار تطبيقات التواصل.. و"سروش" البديل يعزل الإيرانيين

فيديو.. الرابحون والخاسرون من قمة أولاد العم.. الزمالك يواصل فصوله فى إهدار فرص الصلح مع جمهوره.. إيهاب جلال "أكبر الخاسرين".. بيدرو وإبراهيم حسن أكثر المستفيدين من ثلاثية الدراويش.. وعواد يتمسك بفرصة المنتخب

فيديو.. الرابحون والخاسرون من قمة أولاد العم.. الزمالك يواصل فصوله فى إهدار فرص الصلح مع جمهوره.. إيهاب جلال "أكبر الخاسرين".. بيدرو وإبراهيم حسن أكثر المستفيدين من ثلاثية الدراويش.. وعواد يتمسك بفرصة المنتخب

دى بروين: لا يمكن مقارنتى مع صلاح.. وأنا الأحق بالأفضل فى البريميرليج

دى بروين: لا يمكن مقارنتى مع صلاح.. وأنا الأحق بالأفضل فى البريميرليج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة