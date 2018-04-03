جوتيريس يطالب بالإبقاء على موانئ اليمن مفتوحة أمام الشحنات الإنسانية







رويترز

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم الثلاثاء، بالإبقاء على موانئ اليمن مفتوحة أمام الشحنات الإنسانية والتجارية.

ودعا جوتيريس إلى تسوية سياسية لإنهاء حرب اليمن ويحث الأطراف على العمل مع مبعوثه الجديد.

وفى سياق متصل قال وزير الخارجية اليمنى عبد الملك المخلافى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من الرياض، إنه يرأس وفدا يمنيا رفيع المستوى يضم وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، للمشاركة فى مؤتمر الدول المانحة لليمن الذى ينطلق اليوم بجنيف فى سويسرا بحضور كبير من ممثلى الدول المانحة ووزراء خارجيتها والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، والمبعوث الأممى الجديد إلى اليمن مارتن جريفيث، ومنسقة الشئون الإنسانية فى اليمن ليز جراند، ووكيل الأمين العام للشئون الإنسانية مارك لوكوك نائبة رئيس الوزراء وزيرة التنمية والتعاون الدولى والمناخ فى الحكومة السويدية إيزابيلا لوفين.