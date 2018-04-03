توقيع 7 بروتوكولات تعاون لتنفيذ مشروعات شبكات صرف صحى بالوادى الجديد







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن المهندس أميل فايز رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد،توقيع 7 بروتوكولات تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ممثله في مصنع حلوان للصناعات المتطورة والهيئة القومية للإنتاج الحربي ممثله في شركة قها للصناعات الكيمائية.

وأضاف فايز فى بيان له اليوم أن تلك البروتوكولات شملت مشروعات تصميم وتنفيذ مشروعات صرف صحي متكامل كشبكات انحدار وخطوط طرد ومحطات معالجة وتوسعة للمحطات بالإضافة إنشاء محطات تنقية مياه الشرب وذلك بكافة مراكز المحافظة.

وفى سياق متصل أكدت المهندسة مني محمد علي مدير إدارة المشروعات بديوان عام محافظة الوادى الجديد أنه تم الانتهاء من أعمال استكمال شبكات انحدار بطول 12 كم صرف صحي بمركز الفرافرة وجاري التسليم خلال أيام مؤكدة على أن تكلفة المشروع بلغت 7 مليون جنية.

وهو ضمن المشروعات التي تنفذها الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي وذلك في إطار خطة المحافظة للاهتمام بتطوير البنية التحتية والمرافق وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل متميز.