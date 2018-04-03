تعرف على الأهداف التى أنشأت من أجلها مدينة دمياط للأثاث







دمياط-معتز الشربينى

أعلنت مدينة دمياط للأثاث عن الأهداف القومية والإقليمية والمحلية التى أنشأت من أجلها مدينة دمياط للأثاث تعرف عليها..

الأهداف القومية:

- توفير البنية الأساسية الصناعية اللازمة لتحفيز قطاع الأعمال والمستثمرين على تنفيذ المشروعات الصناعية وخفض تكاليف إنشاء المشروعات.

- تنمية القدرة التصديرية لقطاع صناعة الأثاث، خاصة مع توافر مزايا الموقع والقرب من الموانئ التصديرية (دمياط/ بورسعيد) وأسواق الاستهلاك الرئيسية للوصول إلى مليار دولار سنويا كحصيلة للصادرات.

- تعظيم الميزة النسبية للصناعات المتخصصة بصفة عامة وصناعة الأثاث بصفة خاصة من تعميق التكنولوجيا بقطاع صناعة الأثاث.

- الارتفاع بالقيمة المضافة لصناعة الأثاث بمصر من خلال تنمية صناعات الأثاث القائمة على الاستغلال الاقتصادى لهذه الثروة.

- المساهمة فى حل مشكلة البطالة وتوفير مزيد من فرص العمل الصناعية.

الأهداف الإقليمية :

- تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات الاقتصادية لمحافظة دمياط.

- توفير فرص عمل جديدة تساهم فى حل مشكلة البطالة بمحافظات الدلتا وشمال مصر.

- الارتفاع بمساهمة قطاع الصناعة بصفة عامة وقطاع الأثاث بصفة خاصة فى تنمية شمال الدلتا.

- التوسع فى إنتاج الأثاث النمطى لزوم الفنادق -القرى السياحية-القاعات-المدارس.

-تنويع الهيكل الاقتصادى للمحافظة بما يسهم فى النهوض بمستويات المعيشة والحد من انخفاض مستوى الدخل.

- تأكيد الطابع الصناعى المتخصص الواعد للمدينة.

- توفر مركز إقليمى للتسويق يخدم السوق المحلى للأثاث.

الأهداف المحلية:

- خدمة أبناء المحافظة العاملين فى صناعة الأثاث والأنشطة المترتبة عليها.

- المحافظة على البيئة والصحة العامة بتوجيه الكثير من أصحاب الورش داخل الكتل السكنية بمدينة دمياط إلى منطقة مخصصة لصناعة الأثاث.

- إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة المكملة لصناعة الأثاث لتوفير مستلزمات الإنتاج.

- تكوين كيان اقتصادى جديد من خلال إقبال صغار المستثمرين التى تتناسب رؤوس أموالهم مع المساحات المتاحة وطبيعة الأنشطة.

- توفير المواد الخام بأسعار مناسبة وذلك نتيجة تجميع مراكز بيع مستلزمات الإنتاج بجوار موقع ورش التصنيع مما يوفر نفقات النقل.

يذكر أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أصدر أمس قرارا بإنشاء منطقة استثمارية متخصصة على مساحة 331 فدانا بناحية شطا على بعد 4 كيلو مترات من مدينة دمياط.

ويرخص لشركة مدينة دمياط للأثاث "المطور" بإنشاء المنطقة الاستثمارية، وتخصص المنطقة لإقامة مدينة متكاملة ومخصصة لصناعة الأثاث، ما تشملها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها.

وتلتزم شركة مدينة دمياط للأثاث "المطور"، بتنفيذ مخطط إنشاء وتشغيل المنطقة الاستثمارية.