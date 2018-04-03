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ترامب: أريد الخروج من سوريا وإعادة القوات إلى الوطن

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 08:14 م
ترامب: أريد الخروج من سوريا وإعادة القوات إلى الوطن ترامب


رويترز
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أكد الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء أنه يريد سحب القوات الأمريكية من سوريا لكنه أشار إلى عدم اتخاذ قرار بعد.

وقال ترامب "أريد أن أعيد قواتنا إلى ديارهم. أريد أن أبدأ بإعادة بناء أمتنا" بعد ان أوضح أن القوات الاميركية ستغادر حالما تتم هزيمة تنظيم داعش.

وأضاف "مهمتنا الأساسية فى ما يتعلق بهذا هى التخلص من داعش، لقد أنجزنا هذه المهمة تقريبا.

وسنتخذ قرارا فى وقت سريع جدا.

وعبر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن اعتقاده بأنه يمكن أن يقيم علاقة جيدة جدا مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، لكن ذلك ليس بالأمر المؤكد.

وقال فى مؤتمر صحفى بالبيت الأبيض مع زعماء من دول البلطيق "أعتقد أن بإمكانى إقامة علاقة جيدة للغاية مع روسيا ومع الرئيس بوتين، وإذا فعلت ذلك فسيكون شيئا عظيما، وهناك أيضا احتمال كبير لعدم حدوث ذلك. من يدرى؟"

 

 


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