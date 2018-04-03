"بورفؤاد" تستعد لاستقبال أعياد الربيع وتخصيص رقم للشكاوى والاستغاثات

"بورفؤاد" تستعد لاستقبال أعياد الربيع وتخصيص رقم للشكاوى والاستغاثاتالثلاثاء، 03 أبريل 2018 04:54 م
جانب من الاجتماع
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عقد المهندس محمد عبده، مساعد رئيس مدينة بورفؤاد، ومدير الإدارة التنفيذية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بمديرى الإدارات الميدانية أعضاء لجنة الطوارئ والأزمات ، بالإضافة إلى الجهات الخارجية أعضاء اللجنة، وبحضور عبده الصاوى والمهندسة فاطمة الحسينى مساعدى رئيس المدينة، لبحث جميع الاستعدادات لاستقبال أعياد الربيع، وفقاً لتعليمات عبد الحكيم القاضى، رئيس مدينة بورفؤاد .
وأكد "عبده"، علي المتابعة المستمرة ورفع درجة الاستعداد بكل من المطافئ والغاز والكهرباء والتموين مع عمل إدارات الديوان بكل طاقاتها خلال العيد وما قبله وبعده وعمل غرفة العمليات الدائم واستقبال كافة الشكاوى على رقم الغرفة 3400643 مع التأكيد على استعداد الشاطئ لاستقبال المصطفين .
وأوضح، أنه سيتم الاستعانة بـ 5 منقذين للتواجد مع إخطار الإسعاف بالشاطئ مع استمرار أعمال إدارة تحسين البيية برفع كافة الكاوتشات والمرور اليومى على المحلات لعدم القائها بالشارع مع تنفيذ أحكام القانون على المخالفين مع التنسيق والتعاون مع الأمن فيما يختص بالتجمعات داخل حديقة المنتزة .
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