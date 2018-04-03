وذكر بيان صادر من وزارة التنمية الدولية البريطانية، أن أكثر من 8 ملايين شخص يواجهون الآن خطر الموت جوعا في اليمن، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.



وقال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني أليسرت برت - وفق البيان - "لا يمكن أن يكون هناك أي فرصة للرضا عن النفس في معالجة أسوأ أزمة إنسانية في العالم، مع عدم إنهاء النزاع، فإن الوضع سيتدهور مع وصول عدد الرجال والنساء والأطفال المعرضين لخطر المجاعة إلى أعلى مستوياته، ولهذا السبب ستقدم المساعدات البريطانية الغذاء الكافي لتلبية الاحتياجات العاجلة لـ 3.4 مليون شخص، وشراء الوقود اللازم لإنتاج ما يكفى من القمح لإطعام مليون شخص لأكثر من عام".

وأضاف: "أشعر بقلق عميق لأن الأمطار الغزيرة ستصل في الأسابيع المقبلة، كما أن تفشى الكوليرا المميت سيؤدي إلى المزيد من البؤس".