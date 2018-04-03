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اليوم.. إنطلاق اليوم الأول فعاليات مولد الشيخ موسي أبو علي بالكرنك

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 11:44 ص
اليوم.. إنطلاق اليوم الأول فعاليات مولد الشيخ موسي أبو علي بالكرنك مولد الشيخ موسى أبو علي بالكرنك -أرشيفية





الأقصر – أحمد مرعى
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تشهد منطقة الكرنك شمالى محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات الاحتفال بمولد "الشيخ موسى أبوعلي"، وذلك فى عادة سنوية مستمرة منذ عشرات السنين بحضور المئات من قرى ونجوع الأقصر ومحافظات الصعيد، للاحتفال بذكرى مولد العارف بالله الشيخ موسى أبو علي.

ويتم خلال الاحتفالات نصب المراجيح والعربات والحنطور وشراء الحلوى والألعاب، حيث تخرج بصورة سنوية دورة المولد من منطقة الكرنك تجوب كورنيش النيل ومختلف أنحاء المنطق بالكامل، ويشارك فيها المئات من أبناء المحافظة ممتطين الخيول والجمال وعربات الحنطور والكارو للإحتفال بمولد "الشيخ موسى أبو علي"، كما تتم فى الليلة الختامية مساءاً بعقد حلقات الذكر والأناشيد الدينية وسط منطقة الكرنك، وتقام سرادق العشاء بالمأكولات الأقصرية الخاصة بالمولد وهى الكباب واللحوم المختلفة، كما تقام مسابقات التحطيب والرقص بالخيول فى المناطق الفضاء بالكرنك.


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