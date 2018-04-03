"الصحة بجنوب سيناء": رفع الاستعداد بمستشفيات المحافظة استعدادا لشم النسيم







جنوب سيناء – فايزة مرسال

قال الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه تقرر رفع حالة الطوارئ القصوى، بأقسام الاستقبال والإسعاف بمستشفيات المحافظة، وإلغاء الإجازات للأطباء، وتوفير جميع التخصصات من الأطباء والأدوية والأمصال خلال شم النسيم.

وأشار أبو هاشم فى تصريح خاص "لليوم السابع" إلى تواجد 99 سيارة إسعاف و101 سيارة انتشار سريع و60 سيارة إسعاف على مستوى المحافظة، وتم توزيعها على الشواطئ والأماكن المزدحمة بالزائرين على مدن المحافظة، وعلى الطرق السريعة، منها "مدنية شرم الشيخ، ورأس سدر، وطور سيناء، وطابا، ونوبيع، وأبورديس، والتجمعات البدوية" وتكثيف الحملات الرقابية بجميع مدن المحافظة على الأسواق والمحل التجارية، لبيع الأغذائية، والمحلات السياحية، والكافتيرات، والحدائق، وتشديد الرقابة على محل بيع الاسماك المملحة والمدخنة.