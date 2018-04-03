السعودية تجدد إدانتها لمجزرة إسرائيل بحق الفلسطينيين فى قطاع غزة







كتب مصطفى عنبر

جدد بدر بن سعود الطريفى الشمرى، القائم بأعمال المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية، إدانة حكومة المملكة للمجزرة البشعة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق الفلسطينيين فى قطاع غزة.

وتقدم "بدر" بخالص العزاء والمواساه للأشقاء فى فلسطين حكومة وشعبا، فى الشهداء الذين سقطوا جراء المجزرة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين العزل المشاركين فى "مسيرة العودة الكبرى" التى نظمها الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة بمناسبة يوم الأرض فى 31 مارس 2018م، وذلك للمطالبة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، والذى كفله القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

كما ندد بالجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التى تعتبر خرقا صارخة للمواثيق والقوانين الدولية، وتطالب المجتمع الدولى بالتحرك الفورى لوقف تلك الاعتداءات، وتوفير الحماية للشعب الفلسطينى.

وأكد أن المملكة العربية السعودية تضع القضية الفلسطينية فى مقدمة اهتماماتها، ويظل موقفها كما كان دائما، مستندا إلى ثوابت ومرتكزات مباردة السلام العربية التى تهدف إلى تحقيق السلام الشامل والعادل فى منطقة الشرق الأوسط، واسترداد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، بما فى ذلك حقه المشروع فى إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وهو أمر يتفق مع قرارات الشرعية الدولية، التى رحب بها المجتمع الدولى وتجاهلتها إسرائيل.

كما أعرب عن تضامن المملكة العربية السعودية المطلق، مع الشعب الفلسطينى فى مواجهة العدوان الإسرائيلى الغاشم، وتوجه بالتحية لنضال وصمود الشعب الفلسطينى وقيادته.

وتابع "وبإذن الله وقوته، لن يستمر هذا الظلم طويلا، فلكل ظالم نهاية، وسوف تشرق شمس الحرية على فلسطين الحبيبة فى القريب العاجل، ونحن بجانبها إلى أن يتحقق ذلك".