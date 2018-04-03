الجيش اليمنى يعلن مقتل أكثر من 113 عنصرًا لميليشيات الحوثى فى مدينة الظاهر

الجيش اليمنى يعلن مقتل أكثر من 113 عنصرًا لميليشيات الحوثى فى مدينة الظاهرالثلاثاء، 03 أبريل 2018 08:08 م
قوات الجيش اليمنى
إضافة تعليق
أعلن الجيش اليمنى، اليوم الثلاثاء، مقتل أكثر من 113 عنصرًا لميليشيات الحوثى وإصابة آخرين، خلال الأيام الماضية فى مدينة الظاهر شمال غربى محافظة صعدة، بعد معارك عنيفة بين قوات الشرعية المسنودة بطيران تحالف العربى والحوثيين.
وقال مصدر عسكرى بالجيش اليمنى - فى تصريح لقناة (العربية الحدث) الفضائية الإخبارية - إن قوات الجيش أحرزت تقدمًا ميدانيًا فى جبهة الظاهر شمال غربى محافظة صعدة، مقتربة بذلك من مسقط رأس زعيم التمرد عبد الملك الحوثى فى مران، الذى لم يعد يفصلها عنه سوى أقل من 15 كيلومترًا.
وأكد المصدر أن الميليشيات فشلت رغم محاولاتها العديدة لاستعادة مواقع كانت قد خسرتها، موضحًا أن الميليشيات تكبدت خسائر بشرية وعسكرية.
إضافة تعليق
مثقفون ينعون احمد خالد توفيق.. إبراهيم المعلم: أسعد أجيالاً بأدبه الرفيع.. أحمد مراد: سلاما عليك وإليك.. سامح فايز: خسارة لجيل كامل.. حسن الجندى: تربيت على كتبه وكان حلمى أقابله
قطر تغازل العمالة الأجنبية بـ5 ملايين دولار للتعتيم على انتهاكات ملف المونديال.. صحيفة إسبانية تكشف تفاصيل صفقة الدوحة لتمرير مشروعات كأس العالم 2022.. ومراقبون: محاولة ساذجة لإرضاء الرأى العام
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة