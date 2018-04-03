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الجيش اليمنى يعلن مقتل أكثر من 113 عنصرًا لميليشيات الحوثى فى مدينة الظاهر

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 08:08 م
الجيش اليمنى يعلن مقتل أكثر من 113 عنصرًا لميليشيات الحوثى فى مدينة الظاهر قوات الجيش اليمنى


أ ش أ
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أعلن الجيش اليمنى، اليوم الثلاثاء، مقتل أكثر من 113 عنصرًا لميليشيات الحوثى وإصابة آخرين، خلال الأيام الماضية فى مدينة الظاهر شمال غربى محافظة صعدة، بعد معارك عنيفة بين قوات الشرعية المسنودة بطيران تحالف العربى والحوثيين.

وقال مصدر عسكرى بالجيش اليمنى - فى تصريح لقناة (العربية الحدث) الفضائية الإخبارية - إن قوات الجيش أحرزت تقدمًا ميدانيًا فى جبهة الظاهر شمال غربى محافظة صعدة، مقتربة بذلك من مسقط رأس زعيم التمرد عبد الملك الحوثى فى مران، الذى لم يعد يفصلها عنه سوى أقل من 15 كيلومترًا.

وأكد المصدر أن الميليشيات فشلت رغم محاولاتها العديدة لاستعادة مواقع كانت قد خسرتها، موضحًا أن الميليشيات تكبدت خسائر بشرية وعسكرية.


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