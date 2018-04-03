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الجيش السورى يعثر على نفق للإرهابيين يتسع لمرور سيارات بالغوطة الشرقية

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 12:40 م
الجيش السورى يعثر على نفق للإرهابيين يتسع لمرور سيارات بالغوطة الشرقية اكتشاف نفق للإرهابيين فى الغوطة الشرقية


كتب - أحمد جمعة
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عثرت وحدة من الجيش العربى السورى، على نفق للإرهابيين يصل بين بلدتى عربين ومسرابا فى الغوطة الشرقية.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الثلاثاء، إن وحدة من الجيش العربى السورى عثرت على نفق للإرهابيين يتسع لمرور سيارات وعربات بعرض 4 أمتار وارتفاع 6 أمتار ويصل بين بلدتى عربين ومسرابا.

وكانت وحدات من الجيش السورى، عثرت أمس على نفق ضخم فى بلدة عين ترما فى الغوطة الشرقية يمتد لعدة كيلومترات فيما ضبطت شبكة أنفاق تحتوى على ممرات سيارات يصل طولها إلى 3 كم تربط بين بلدات عربين وعين ترما وزملكا وجوبر.


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