الجيش السورى يعثر على نفق للإرهابيين يتسع لمرور سيارات بالغوطة الشرقية

الجيش السورى يعثر على نفق للإرهابيين يتسع لمرور سيارات بالغوطة الشرقيةالثلاثاء، 03 أبريل 2018 12:40 م
اكتشاف نفق للإرهابيين فى الغوطة الشرقية
إضافة تعليق
عثرت وحدة من الجيش العربى السورى، على نفق للإرهابيين يصل بين بلدتى عربين ومسرابا فى الغوطة الشرقية.
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الثلاثاء، إن وحدة من الجيش العربى السورى عثرت على نفق للإرهابيين يتسع لمرور سيارات وعربات بعرض 4 أمتار وارتفاع 6 أمتار ويصل بين بلدتى عربين ومسرابا.
وكانت وحدات من الجيش السورى، عثرت أمس على نفق ضخم فى بلدة عين ترما فى الغوطة الشرقية يمتد لعدة كيلومترات فيما ضبطت شبكة أنفاق تحتوى على ممرات سيارات يصل طولها إلى 3 كم تربط بين بلدات عربين وعين ترما وزملكا وجوبر.
إضافة تعليق
رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى حوار لـ"اليوم السابع": لا زيادة فى أسعار السلع خلال رمضان.. ولن تعود أزمة السكر مرة ثانية.. سعر كيلو الدواجن لن يتجاوز 17 جنيهًا.. ومعايير لتقييم رؤساء الشركات كل 3 أشهر
آمال فريد فى حوار الذكريات: أحسست أنى ملكة لما العندليب غنى لى.. ومعنديش فضايح عشان أكتب مذكراتى.. والسيسى رجل عظيم وأفضل من حكم مصر.. بأتابع "اليوم السابع" لأنها جريدة ناجحة وحريصة على التطوير وفيها كل حاجة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة