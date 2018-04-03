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الاستخبارات العراقية تعلن ضبط مخزن للأسلحة والذخائر لداعش فى الانبار

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 09:23 م
الاستخبارات العراقية تعلن ضبط مخزن للأسلحة والذخائر لداعش فى الانبار قوات الجيش العراقى


أ ش أ
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أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الثلاثاء، ضبط مخزن ضخم للأسلحة والذخائر تابع لتنظيم (داعش) الإرهابى فى قضاء القائم غربى محافظة الأنبار.

وذكرت الاستخبارات، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أنها تمكنت - استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة وبعملية نوعية - من ضبط مخزن مهم للأسلحة فى ناحية العبيدى بقضاء القائم غربى الأنبار.

وأضافت أن المخزن يحتوى على 50 قذيفة مدفعية، و47 مسطرة تفجير، و48 قنبلة هاون، و13 عبوة ناسفة محلية الصنع، و3 قنابل يدوية، ومنصتين إطلاق صواريخ، وحزام ناسف.

يشار إلى أن القوات الأمنية المشتركة تعلن بين فترة وأخرى عن ضبط العديد من مخابئ الأسلحة والأعتدة التى خلفها تنظيم داعش فى المناطق التى تم تحريرها من سيطرته.


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