الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى وعشرات المتاجر بالخليل القديمة







رام الله (أ ش أ)

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الثلاثاء، أصحاب المحلات التجارية فى البلدة القديمة من مدينة الخليل على إغلاقها.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن إجراءات الاحتلال التعسفية هذه تأتى لتأمين مسيرة للمستوطنين فى البلدة القديمة وباب الزاوية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى إغلاق الحرم الإبراهيمى الشريف أمام المصلين لليوم الثانى على التوالى، بحجة الأعياد اليهودية.