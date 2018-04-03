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الثلاثاء، 03 أبريل 2018 02:23 م
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الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى وعشرات المتاجر بالخليل القديمة

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 01:30 م
الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى وعشرات المتاجر بالخليل القديمة الحرم الإبراهيمى ـ صورة أرشيفية


رام الله (أ ش أ)
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أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الثلاثاء، أصحاب المحلات التجارية فى البلدة القديمة من مدينة الخليل على إغلاقها.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن إجراءات الاحتلال التعسفية هذه تأتى لتأمين مسيرة للمستوطنين فى البلدة القديمة وباب الزاوية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى إغلاق الحرم الإبراهيمى الشريف أمام المصلين لليوم الثانى على التوالى، بحجة الأعياد اليهودية.

 


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