الإمارات تتبرع بـ500 مليون دولار لتطوير خطة الاستجابة الإنسانية لليمن

الإمارات تتبرع بـ500 مليون دولار لتطوير خطة الاستجابة الإنسانية لليمنالثلاثاء، 03 أبريل 2018 03:09 م
أثار العنف فى اليمن- أرشيفية
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أعلنت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية ريم بنت إبراهيم الهاشمي، دعم الإمارات لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2018 بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الثلاثاء، أن الوزيرة الإماراتية أعلنت ذلك خلال المؤتمر رفيع المستوى لإعلان التعهدات الموجهة للأزمة الإنسانية في اليمن، المنعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف.
وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت أيضا خلال المؤتمر، تبرعها بمبلغ مماثل، لذات الغرض.
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