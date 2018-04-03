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افتتاح وحدة المناظير بمستشفى السويس العام

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 01:29 م
افتتاح وحدة المناظير بمستشفى السويس العام جانب من افتتاح مركز أمراض الكبد بمستشفى السويس العام


السويس - سيد نون
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افتتح مسؤولون بمديرية الصحة بالسويس ونقابة الأطباء بالمحافظة، مركز أمراض الكبد ومناظير الجهاز الهضمى بمستشفى السويس العام، اليوم الثلاثاء، عقب إعادة تأهيله وتطويره، بحضور رضا زغلول مدير الطوارئ بمديرية الصحة، والدكتور تامر البوهى أمين عام نقابة الأطباء بالسويس، والدكتور يوسف خليفة مدير مستشفى السويس العام 

وفى هذا الإطار، قال الدكتور محمد عبد الوهاب، مدير وحدة المناظير بمستشفى السويس العام، إن الوحدة أُعيد تطويرها بمجهودات ذاتية، وشلمت عملية التطوير افتتاح غرفة عمليات، ووحدة إفاقة، وغرفتين لحجز المرضى، إضافة إلى "عناية الكبد" المتوسطة، وعيادة خارجية لمرض الكبد  .


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