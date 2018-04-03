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افتتاح معرض لأعمال النسيج لطلاب جامعة بنها

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 10:30 ص
افتتاح معرض لأعمال النسيج لطلاب جامعة بنها افتتاح معرض اعمال النسيج





القليوبيه-نيفين طه
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افتتح الدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة معرضا لأعمال النسيج لطلبة كلية التربية النوعية، تحت رعاية الدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها ، بحضور الدكتور جمال سوسة عميد كلية التربية النوعية ، ووحيد خلوى أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية .

 

وخلال المعرض أشار الدكتور جمال سوسة إلى أن الهدف من المعرض هو تشجيع الطلاب على إنتاج أعمال فنية على قدر من المهارة والتى ترتقى إلى مستوى الجمهور، بالإضافة إلى تأهيل الطلاب لسوق العمل وتطوير أفكار الطلاب إلى مشروعات ريادية ناجحة تكسبهم الثقة فى أنفسهم موضحا إلى إن المعرض يأتى فى إطار برتوكول التعاون بين كلية التربية النوعية وقصر ثقافة بنها.

 

كما أشارت الدكتورة داليا إبراهيم عفيفى المسئولة عن تنظيم المعرض على إن المعرض يحتوى على إعمال عن الثورة المصرية وبعض الإعمال الخاصة بالكتابات الفرعونية بالإضافة إلى حقائب مستوحاة من جلود الحيوانات ومعرض لإعمال النسيجية لطلاب جامعة بنها.

 
 
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