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افتتاح المعرض السنوى للفنون التشكيلية بالهندسة الإلكترونية بمنوف

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 04:17 م
افتتاح المعرض السنوى للفنون التشكيلية بالهندسة الإلكترونية بمنوف خلال المعرض


المنوفية- محمود شاكر
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افتتح الدكتور عبد الناصر عبد الجواد، عميد كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف، ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المعرض السنوى للفنون التشكيلية بحضور عاكف بدر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وحمدى رمضان مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية، وأعضاء اللجان الفنية برعاية الشباب.

وأشار عميد الكلية إلى أن هذا المعرض يتم تنظيمه سنويًا على مستوى كليات الجامعة؛ لاختيار الأفضل من بين جميع الكليات المشاركة فى المهرجان السنوى للفنون التشكيلية.

 
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