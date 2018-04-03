افتتاح المؤتمر الطلابي الأول لقسم طب العيون بطب المنوفية







المنوفية – محمود شاكر

افتتح الدكتور أحمد القاصد عميد كلية الطب فعاليات المؤتمر الطلابي الأول، لقسم طب للعيون بكلية الطب الذي عقد تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد جمال الدين عميد الكلية والدكتورة نانسي أسعد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب .

أكد الدكتور أحمد القاصد علي أن الجامعة متميزة في مجال البحث العلمي ولها ترتيب عالمي، والعديد من الأبحاث المنشورة في دوريات ومجلات عالمية وأن كلية طب المنوفية والمستشفيات الجامعية دائما، في تقدم مستمر في وتشهد طفرة كبيرة في مجال الخدمة التعليمية والإنشاءات والأجهزة الطبية .

وأشاد عميد الكلية المؤتمرات طلابية ومجهود الطلاب في البحث وطالب بطبع نتائج ابحاث الطلاب في كتيب وتوزيعه علي الأقسام للاستفادة منه في مواجهة حالات الطوارئ .

وأوضحت الدكتورة هدي السبكي أن المؤتمر يهدف إلي تدريب الطلاب وغرس الثقة في نفوسهم في تشخيص وعلاج حالات أمراض العيون والحالات الإصابات والحالات الطارئة وأضافت أن الطلاب قاموا بعرض بوسترات لحالات اصابات واورام العين وطرق التشخيص والعلاج .

وأشار الدكتور سامح سعد مقرر المؤتمر ان الطلاب عرضوا 8 أبحاث قاموا بها مع عرض نماذج لحالات تم علاجها لتعريف الطالب بالإجراءات التي يجب إتباعها في مواجهة حالات طوارئ طب وجراحة العين وحالات المياه الزرقاء، كما تم علي هامش المؤتمر عرض للمواهب الفنية للطلاب .